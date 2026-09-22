Venezuela trao đổi với IMF về việc tái hội nhập hệ thống tài chính quốc tế

Ngày 21/9, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81.

Cuộc gặp nhằm rà soát chương trình nghị sự chung và thảo luận việc Venezuela từng bước tái kết nối với hệ thống tài chính quốc tế, cũng như duy trì đối thoại được hai bên khởi động trong những tháng gần đây, trong bối cảnh quan hệ giữa Caracas và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đang dần được bình thường hóa. Đây là một phần trong quá trình Venezuela khôi phục quan hệ với các định chế tài chính quốc tế sau nhiều năm bị gián đoạn.

Tháng 4/2026, Quỹ Tiền tệ Quốc tế chính thức nối lại quan hệ với Venezuela sau khi đình chỉ các hoạt động liên quan với nước này từ tháng 3/2019. Việc nối lại quan hệ cho phép Venezuela khôi phục các quyền và nghĩa vụ của một thành viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong đó có hoạt động giám sát kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật và khả năng tiếp cận nguồn tài chính của Quỹ theo các quy định hiện hành.

Trước đó, bà Rodríguez cho biết Venezuela muốn tiếp cận khoảng 5 tỷ USD Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế để phục hồi cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có điện và nước, đồng thời hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, Chính phủ Venezuela từng nhấn mạnh việc khôi phục quan hệ với IMF không đồng nghĩa với việc Caracas ngay lập tức tìm kiếm một chương trình vay mới.

Trong chuyến công tác tại Mỹ lần này, bà Rodríguez cũng gặp lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB), trong bối cảnh Venezuela đang thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và các khoản nợ lớn./.

Venezuela đề cao tình đoàn kết, sự ủng hộ của Việt Nam Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ca ngợi tình đoàn kết và hợp tác giữa Venezuela và Việt Nam, trao tặng Huân chương cao quý cho Đại sứ Vũ Trung Mỹ.