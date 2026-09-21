Tổng thống Mỹ lên kế hoạch bổ nhiệm cố vấn AI và thành lập “lực lượng AI”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 19/9 rằng ông có kế hoạch bổ nhiệm một cố vấn mới về trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời thành lập một “lực lượng AI” (“AI force”), mặc dù ông không cung cấp chi tiết về hai sáng kiến này hoặc cách thức chúng sẽ được triển khai.

Nếu Tổng thống Trump thực hiện cam kết này, đây sẽ là “quan chức đặc trách AI” thứ hai của ông. Nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks trước đây từng đảm nhiệm vai trò này trước khi từ chức vào mùa Xuân và chuyển sang vị trí cố vấn bên ngoài.

Bài đăng của Tổng thống Trump được đưa ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào 24/9. Ông Trump và các lãnh đạo công nghệ cho rằng việc quản lý quá mức sẽ làm chậm quá trình phát triển AI của Mỹ và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các công ty Mỹ với những doanh nghiệp Trung Quốc, một quan điểm thường bị những người ủng hộ an toàn AI bác bỏ.

Trong khi đó, các cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ở Manhattan về AI có ý nghĩa quan trọng bởi Mỹ và Trung Quốc có vai trò lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của các công cụ AI tiên tiến và việc ứng dụng công nghệ này trên toàn cầu. Đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất công nghệ bán dẫn tiên tiến cung cấp năng lực cho AI.

Bộ trưởng Bessent hôm 18/9 cho biết ông dự kiến các cuộc thảo luận sẽ bao gồm “cả các mô hình có trọng số mở và trọng số đóng.” Các mô hình có trọng số mở là những hệ thống AI trong đó các thành phần cốt lõi được công khai, cho phép người dùng tải xuống và tinh chỉnh chúng cho những nhiệm vụ cụ thể.

Các mô hình trọng số mở của Trung Quốc đang ngày càng phổ biến với các công ty Mỹ vì chúng có thể rẻ hơn những công cụ AI trọng số đóng như các công cụ do Anthropic, OpenAI và những công ty Mỹ khác phát triển./.

Mỹ quyết giữ vị thế dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo Tổng thống Trump mong muốn duy trì vị thế thống trị toàn cầu về công nghệ, bất chấp hàng loạt cảnh báo nghiêm trọng từ các chuyên gia về những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra.