Tổng thống Mỹ đề xuất công trình khải hoàn môn kiêm chức năng căn cứ quân sự

Ngày 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo công trình mang dáng dấp khải hoàn môn mà ông muốn xây dựng tại một địa điểm lịch sử ở Washington sẽ đồng thời đóng vai trò là căn cứ cho thiết bị bay không người lái và lính bắn tỉa.



Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã nhất trí với đề xuất chuyển công trình Triumphal Arch cao 76 mét thành Tổ hợp quân sự/Triumphal Arch để làm nơi chứa, lưu trữ và triển khai nhanh chóng nhiều thiết bị bay không người lái cũng như lính bắn tỉa tại cả phần mái và quảng trường, đồng thời cất giữ lượng lớn đạn dược cho lính bắn tỉa.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ không có công trình tương tự như vậy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới và khi được hoàn tất đây sẽ là công trình lớn nhất.

Theo ông Trump, trong số 59 thành phố và thủ đô hàng đầu thế giới, Washington D.C. hiện là nơi duy nhất chưa có công trình khải hoàn môn.



Ngày 3/9 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết công trình “Great Triumphal Arch and Military Observation Deck” (tạm dịch: Khải hoàn môn vĩ đại và đài quan sát quân sự) dự kiến được khởi công trong khoảng 2 tuần tới tại Columbia Island, khu vực nằm giữa Đài tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincoln và Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Ông cho rằng công trình sẽ trở thành một biểu tượng kiến trúc mới của Mỹ.



Theo thiết kế được công bố, khải hoàn môn màu trắng, điểm các chi tiết màu vàng, phía trên có dòng chữ “ONE NATION UNDER GOD”. Trên đỉnh công trình là tượng nữ thần có cánh cầm đuốc cùng những hình đại bàng dang rộng cánh.



Dự án đang vấp phải phản đối từ một số cựu quân nhân và sử gia kiến trúc. Các nguyên đơn cho rằng việc xây dựng công trình cần được Quốc hội cho phép, trong khi dự án chưa có sự chấp thuận này.

Luật sư Nicolas Sansone thuộc Public Citizen Litigation Group, đại diện cho nhóm nguyên đơn, cho biết họ có thể đề nghị tòa án can thiệp để ngăn việc triển khai dự án.



Việc dự kiến khởi công công trình trong khi tranh chấp pháp lý vẫn tiếp diễn đang làm dấy lên tranh luận về thẩm quyền của nhánh hành pháp, vai trò của Quốc hội cũng như yêu cầu bảo tồn cảnh quan và các trục nhìn lịch sử của thủ đô Mỹ.



Dự án là một phần trong loạt kế hoạch xây dựng và chỉnh trang Washington D.C. được chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy, bên cạnh các dự án liên quan Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy, Nhà Trắng và khu vực Đài tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincoln./.

Tổng thống Trump yêu cầu Bombardier chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada không nên tiếp tục bán máy bay tại Mỹ nếu không chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ.

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