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Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và lực lượng Houthi nhất trí không xung đột

Một quan chức Mỹ tuyên bố quân đội nước này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen; Houthi cũng cho biết nhóm này cam kết sẽ không tấn công các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ.

Trần Quyên
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo kênh Fox News (Mỹ), Tổng thống Donald Trump ngày 20/9 cho biết Washington “liên lạc thường xuyên” với lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm đã nhất trí không tấn công vào các mục tiêu của Mỹ.

Người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia (Arập Xêút) leo thang nhanh chóng. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cũng tuyên bố quân đội nước này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Một quan chức cấp cao của lực lượng Houthi đã xác nhận thông tin trên, cho biết nhóm này cam kết với chính quyền Tổng thống Trump rằng họ sẽ không tấn công các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ.

Tuy nhiên, Houthi cảnh báo các quốc gia không nên tham gia cùng Saudi Arabia trong cuộc xung đột vừa tái bùng phát tại Yemen. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Houthi vừa phóng một tên lửa đạn đạo vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia cuối tuần qua.

Theo giới phân tích, những bước tiến và các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi đã gây lo ngại về nguy cơ xuất hiện một mặt trận mới trong cuộc xung đột ở Trung Đông giữa Mỹ-Israel và Iran, làm phức tạp thêm tình hình khu vực vốn đã bất ổn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trump #Houthi #Yemen #Saudi Arabia #xung đột #Trung Đông Mỹ
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