Việt Nam và Ấn Độ nhất trí mở rộng số chuyến bay

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ đưa tin du khách nước này sẽ có thêm nhiều lựa chọn chuyến bay tới Việt Nam trong mùa lễ hội năm nay khi hai nước vừa đạt nhất trí cho phép các hãng hàng không của hai bên mở thêm các chuyến bay và nâng gấp đôi hạn mức chuyên chở.

Thỏa thuận mới - có hiệu lực ngay lập tức - sẽ tăng gấp đôi công suất giới hạn hàng không lên 16.800 chỗ ngồi mỗi tuần, so với mức 8.000 chỗ ngồi hiện tại.

Việc mở rộng diễn ra khi các hãng hàng không của hai nước đã sử dụng hết hoặc sắp sử dụng hết quyền khai thác hiện có trong bối cảnh nhu cầu đi lại của hai bên ngày càng nhiều.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh, việc hai nước nhất trí tăng gấp đôi số lượng hành khách chuyên chở mỗi tuần sẽ tạo dư địa thu hút thêm nhiều du khách từ Ấn Độ sang Việt Nam, cũng như từ chiều ngược lại.

Đại sứ khẳng định hợp tác du lịch song phương sẽ tốt hơn khi có thêm các điểm đến mới được đưa vào khai thác, và nếu khai thác được hết công suất vận chuyển thì sẽ tăng gấp đôi số lượng du khách Ấn Độ sang Việt Nam trong 1-2 năm tới, từ con số 750.000 người/năm hiện nay lên 1,5 triệu người.

Cũng theo Đại sứ Trịnh Minh Mạnh, việc mở rộng kết nối và tăng quyền khai thác hàng không giữa các hãng bay của Ấn Độ và Việt Nam còn tạo ra những tác động lan toả sang các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác trong quan hệ song phương.

Đại sứ tin tưởng việc có thêm các chuyến bay giữa hai nước sẽ kéo theo các hoạt động hợp tác về đầu tư và thương mại; nhà đầu tư của hai bên có thể dễ dàng đến những thành phố lớn của nhau để tìm kiếm cơ hội và đối tác làm ăn. Điều này sẽ góp phần hiện thực hoá mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030 theo tinh thần đã được lãnh đạo hai nước nhất trí trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ vào tháng Năm vừa qua.

Trong vài năm trở lại đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến ngày càng phổ biến đối với khách du lịch Ấn Độ.

Theo công ty phân tích dữ liệu Cirium, những hãng hàng không Ấn Độ như Indigo và Air India hiện khai thác 30 chuyến bay đến Việt Nam mỗi tuần, trong khi các hãng hàng không của Việt Nam thực hiện 48 chuyến.

Việc tăng công suất sẽ cho phép hai hãng hàng không của Việt Nam là Vietnam Airlines và Vietjet bổ sung thêm các chuyến bay đến các thành phố lớn của Ấn Độ như Delhi, Mumbai, Hyderabad, Kolkata và sau này cả Chennai. Ngoài ra, hãng hàng không Sun PhuQuoc cũng đang lên kế hoạch mở các chuyến bay đến Mumbai.

Chia sẻ nhanh với phóng viên TTXVN, ông Sharad HG từ Indigo Interglobal cũng đánh giá việc hai nước nâng gấp đôi công suất chuyên chở hàng không sẽ tạo ra tiềm năng rất lớn cho hợp tác du lịch nói riêng và hợp tác giữa hai nước nói chung trong thời gian tới.

Đây là lần thứ hai Việt Nam và Ấn Độ tăng hạn ngạch ghế bay song phương kể từ năm 2024, đánh dấu sự phát triển khá nhanh về hợp tác hàng không giữa hai nước trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ vẫn đang theo đuổi chính sách bảo vệ các hãng hàng không trong nước trước sức ép cạnh tranh lớn từ các đối thủ quốc tế có phạm vi hoạt động rộng hơn trên các tuyến bay toàn cầu.

Một trong những cú hích cho quyết định này là việc các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang nổi lên như những điểm đến du lịch hàng đầu đối với người Ấn Độ sau khi nhiều quốc gia nới lỏng quy định thị thực cho du khách nước này./.

Việt Nam và Ấn Độ vươn lên trên bản đồ hàng không châu Á-Thái Bình Dương Các dự án sân bay tỷ đô tại châu Á-Thái Bình Dương thúc đẩy mạnh mẽ lưu lượng hàng không, trong đó Việt Nam và Ấn Độ là những thị trường trọng điểm có tiềm năng trở thành trung tâm trung chuyển mới.