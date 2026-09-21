Tây Ninh đua tiến độ, gỡ điểm nghẽn cho cao tốc gần 10.000 tỷ đồng

Chiều 21/9, Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1).

Tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung rà soát tiến độ thực hiện các dự án thành phần, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xác định những tồn tại, điểm nghẽn cần xử lý; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch, tạo tiền đề hình thành tuyến giao thông động lực kết nối các khu vực kinh tế của tỉnh.

Theo ông Đặng Xuân Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1 từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh) được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/2/2026 và chia thành 2 dự án thành phần.

Ông Đặng Xuân Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh báo cáo tiến độ dự án.( Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tuyến cao tốc giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 28,04 km, quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Điểm đầu tuyến giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài tại xã Phước Thạnh và điểm cuối giao với đường tỉnh 799, đường tỉnh 781 tại phường Ninh Thạnh. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.826 tỷ đồng, chưa gồm lãi vay; trong đó vốn Nhà nước chiếm 55%, khoảng 5.404 tỷ đồng, phần còn lại là vốn nhà đầu tư, khoảng 4.422 tỷ đồng.

Ông Võ Văn Giàu, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh cho biết, đến ngày 20/9/2026, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đang được các địa phương gấp rút triển khai. Tổng số hộ dân và tổ chức dự kiến bị ảnh hưởng theo Ban Quản lý Dự án là khoảng 1.544 trường hợp, dự kiến có khoảng 88 hộ phải bố trí tái định cư.

Về xác định giá đất cụ thể, xã Thạnh Đức và phường Gia Lộc dự kiến ký hợp đồng tư vấn từ ngày 21/9 đến 22/9; các địa phương còn lại tiếp tục hoàn tất thủ tục chỉ định thầu. Đơn vị tư vấn đã dự thảo giá đất tại Gia Lộc, Thạnh Đức và Long Hoa, phấn đấu hoàn thành Ninh Thạnh, Phước Thạnh trong tháng 9. Dự kiến hoàn thành kiểm đếm trong tháng 9, niêm yết phương án tháng 10, phê duyệt tháng 11 và chi trả, bàn giao mặt bằng trong tháng 12/2026.

Hiện dự án còn chậm hoàn tất thủ tục thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, còn 4/5 xã, phường chưa hoàn tất việc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giá đất. Cùng đó, tiến độ kiểm đếm tại một số địa bàn còn chậm, nhất là xã Phước Thạnh mới đạt 63,77%, với 551/864 trường hợp được kiểm đếm; phường Ninh Thạnh đạt 85,2%, với 213/250 trường hợp. Tại xã Thạnh Đức, mặc dù tỷ lệ kiểm đếm đạt 98,52%, vẫn còn 2 trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng đất, cần tiếp tục rà soát, xử lý theo quy định.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục định giá đất, đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm hiện trường, nhất là tại xã Phước Thạnh và phường Ninh Thạnh; sớm hoàn tất thủ tục chỉ định thầu, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể, tạo cơ sở lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong tháng 11/2026.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh được giao phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đôn đốc, giám sát việc bàn giao mặt bằng và có phương án xử lý theo thẩm quyền nếu tiếp tục chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng nhấn mạnh yêu cầu đặt quyền lợi hợp pháp và đời sống của người dân lên hàng đầu trong quá trình thu hồi đất. Việc lập, niêm yết và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và áp dụng đơn giá bồi thường sát với giá thị trường.

Các địa phương cần rà soát kỹ nhu cầu tái định cư của khoảng 88 hộ dân thuộc diện di dời; chuẩn bị hạ tầng các khu tái định cư tại thị trấn Gò Dầu, Khu công nghiệp Phước Đông, Bàu Năng hoặc quỹ đất dôi dư tại địa phương, bảo đảm người dân sớm ổn định chỗ ở, an tâm bàn giao mặt bằng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái phát biểu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn Dự án cao tốc Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1). (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tây Ninh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, phường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, quyết liệt, chủ động, linh hoạt và chịu trách nhiệm trực tiếp trong chỉ đạo triển khai dự án.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tăng cường phối hợp với liên danh đầu tư dự án, tập trung tháo gỡ các khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; phấn đấu hoàn thành các thủ tục, phương án kiểm đếm và bàn giao mặt bằng trước tháng 11/2026.

Trong quá trình thực hiện, cần vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ, kết hợp tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sớm bàn giao mặt bằng. Đối với những trường hợp cố tình cản trở, gây khó khăn cho việc triển khai chủ trương, cần nắm chắc tình hình và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu đẩy nhanh quá trình thương thảo Dự án thành phần 2. Tổ đàm phán hợp đồng BOT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Liên danh đầu tư cao tốc CT32 khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc tại phiên thương thảo vòng 3, tập trung vào cơ chế chia sẻ doanh thu, tiến độ huy động vốn, cơ chế giải ngân, thời gian bảo hành công trình và các nội dung liên quan, tạo điều kiện sớm ký kết hợp đồng chính thức.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh được giao theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc đẩy nhanh tiến độ đường cao tốc Gò Dầu-Xa Mát giai đoạn 1 được xác định không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ một dự án giao thông trọng điểm mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài và các tuyến giao thông hiện hữu, mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội của Tây Ninh trong giai đoạn mới./.

Tây Ninh nghiên cứu mở rộng Quốc lộ 1 lên 10 làn xe, Quốc lộ 22 lên 8 làn xe Quốc lộ 1 và Quốc lộ 22 là hai tuyến giao thông quan trọng kết nối tỉnh Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và liên kết với các địa phương trong vùng.