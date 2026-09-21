Hà Nội phân luồng giao thông qua các vị trí ngập úng ở xã Hạ Bằng, Hòa Lạc

Ngày 21/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết căn cứ tình hình úng ngập tại một số điểm ngập cục bộ trên một số tuyến đường Đại lộ Thăng Long sẽ thực hiện hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng thuộc địa bàn các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc.

Hiện đường gom trái, gom phải Đại lộ Thăng Long từ Km26+00-Km28+00 và các hầm chui ngập sâu 0,7-1m, do nước sông Tích dâng cao. Các vị trí ngập không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông, do đó ùn tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập.

Cụ thể, phân luồng tổ chức giao thông như sau: gom phải hướng Hà Nội đi Hòa Lạc, phân luồng đóng cứng tại Km26+00 (hầm chui dân sinh số 18) các xe quay đầu tại hầm chui số 18 sang gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng→Đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc sau đó đi ra nút giao Hòa Lạc.

Gom trái hướng Hòa Lạc đi Hà Nội, phân luồng đóng cứng tại Km 28+800 (lối vào cao tốc trái) các xe ôtô và xe máy đi trên đường gom rẽ phải từ Km29+00 (có biển chỉ dẫn) các phương tiện đi qua cầu vượt Phú Cát→đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc→liên xã Hạ Bằng tại Km26+00→Hầm chui số 18→đường gom trái đi về Hà Nội.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Cùng với đó, các xã tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông; thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình ngập úng tại các khu vực trên địa bàn để Sở Xây dựng kịp thời điều chỉnh các phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông và phù hợp với tình trạng mưa lũ, ngập úng tại khu vực trên, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị trong công tác phối hợp phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng; Tổ chức thực hiện khắc phục các sự cố, hư hỏng đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.

Phòng Giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đôn đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc; Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, phạm vi ngập úng trên các tuyến đường và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện, đề xuất phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp.

Trước đó, ngày 18/9, qua công tác theo dõi, đánh giá bất cập về tình hình giao thông tại nút giao Tố Hữu-Trung Thư-Trung Văn thuộc phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, mất an toàn giao thông, đặc biệt vào khung giờ cao điểm trong ngày. Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trạng tuyến đường và thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông cấm tất cả các phương tiện xe ô tô đi thẳng từ đường Trung Thư đi Trung Văn trong các khung giờ cao điểm trong ngày. Tổ chức cho các phương tiện xe ô tô rẽ phải liên tục tại nút giao Trung Thư-Trung Văn-Tố Hữu và quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Tố Hữu để đi Trung Văn.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) tổ chức vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông, bố trí thời gian chu kỳ, pha đèn tín hiệu cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Tố Hữu-Trung Thư-Trung Văn và các nút giao lân cận trên trục đường Tố Hữu như Tố Hữu-Vũ Trọng Khánh và Tố Hữu-Lê Văn Lương.

Bên cạnh đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh, bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu đường bộ theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao. Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Thành phố điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) tổ chức vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông, bố trí thời gian chu kỳ, pha đèn tín hiệu cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Tố Hữu-Trung Thư-Trung Văn và các nút giao lân cận trên trục đường Tố Hữu như Tố Hữu-Vũ Trọng Khánh và Tố Hữu-Lê Văn Lương.

Song song với đó, Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại nút giao và khu vực lân cận.

Đối với Ủy ban Nhân dân và Công an phường Đại Mỗ phối hợp tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân khu vực xung quanh được biết và chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại nút giao và khu vực lân cận./.

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