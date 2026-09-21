Hoàn thành Dự án cải tạo Quốc lộ 28B, tiết kiệm chi phí hàng trăm tỷ đồng

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) và tỉnh Lâm Đồng có tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến đầu tư 69km đã hoàn thành, góp phần tăng năng lực giao thông an toàn, thông suốt, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (chủ đầu tư), dự án gồm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XD1 (Km0+00-Km42+00) khởi công ngày 12/9/2024 và Gói thầu XD2 (Km42+00-Km69+00) khởi công ngày 19/4/2024. Cả 2 gói thầu này đều có mốc hoàn thành theo hợp đồng vào tháng 9/2026.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ nền móng và thảm bêtông nhựa trên cả hai gói thầu từ Km0+00-Km69+00 và thông xe toàn bộ các cầu trên tuyến, các hạng mục phụ trợ hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông, các công trình gia cố ổn định nền đường hoàn thiện gần xong.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết trong thời gian hơn 2 năm thi công, ban đã cùng các đơn vị tham gia dự án đã tổ chức thi công liên tục không kể ngày đêm, đặc biệt vào thời điểm cuối năm 2025 đã tổ chức thi công 3 ca, làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ. Thời gian cao điểm, công trường huy động trên 500 cán bộ, công nhân; trên 70 mũi thi công; trên 260 thiết bị và 4 dàn thảm bê tông nhựa.

Trên cơ sở công việc, khối lượng thi công tại hiện trường, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cùng các bên liên quan căn cứ vào hợp đồng xây dựng, hồ sơ được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và hồ sơ quản lý chất lượng,… đã tổ chức kiểm tra và nghiệm thu thanh toán khối lượng cho nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân dự án.

Phía Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cũng chỉ ra những thách thức, khó khăn khi triển khai dự án như: địa chất phức tạp, địa hình khó khăn, dốc sườn lớn, thời tiết bất lợi đặc biệt mùa năm 2025 diễn ra những đợt mưa, bão lịch sử kéo dài gây sạt lở trên toàn địa bàn khu vực qua tỉnh Lâm Đồng kèm theo đó là công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với 25,77ha đất rừng (trong đó có 23,36 ha rừng tự nhiên phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ) để thực hiện dự án.

Cụ thể, dự án 6 vị trí đường cong hình dạng con rắn, phải thiết kế 6 cầu cạn vươn ra phía taluy âm để cải tạo yếu tố hình học, tăng bán kính đường cong. Tại những vị trí này, địa hình có độ dốc sườn lớn, địa chất phức tạp, chủ yếu là đá tảng xếp chồng nên công tác khoan cọc nhồi rất khó khăn, thường xuyên phải xử lý kỹ thuật.

Riêng, cầu cạn C4 (Km46+252) phải thay đổi phương án thiết kế 3 trụ (T8, T9, T10) từ giải pháp cọc khoan nhồi sang giải pháp cọc đào kết hợp với nổ mìn để khắc phục địa chất đá tảng xếp chồng. Đây là giải pháp kỹ thuật khó, cần sự tính toán kỹ lưỡng trong việc nổ phá đến cao độ âm 24,5m so với mặt đất tự nhiên hiện trạng. Đặc biệt, giải pháp chuyển đổi từ móng cọc khoan nhồi sang móng cọc là giải pháp đột phá để giải quyết, xử lý kỹ thuật đối với địa chất khu vực đã đem lại sự thành công trong việc thi công hoàn thành cầu cạn C4 trước ngày 30/6/2026.

Ngoài ra, cuối năm 2025, khu vực tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài gây sụt trượt tại nhiều vị trí trên tuyến. Với phương châm “phòng là chính” và “4 tại chỗ,” Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cùng các đơn vị thi công đã chủ động nắm bắt các vị trí xung yếu, bố trí lực lượng, máy móc thiết bị, nhân công, vật liệu đảm bảo giao thông tại chỗ; sạt lở xảy ra đến đâu, khẩn trương xử lý, thông xe đến đó.

Nhờ vậy, trong mùa mưa bão 2024-2025, tuyến Quốc lộ 28B là trục kết nối chính đến thành phố Đà Lạt luôn được bảo đảm thông suốt, không bị gián đoạn trong quá trình lưu thông.

Nhà thầu thi công thảm bê tông nhựa nền đường. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Mặt khác, từ những ngày đầu năm 2026 đến nay, giá nguyên vật liệu, xăng dầu… tăng đột biến, khan hiếm do tình hình chiến sự Trung Đông diễn ra phức tạp và sự cung cấp nhỏ giọt, không liên tục của các đơn vị cung ứng, tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Cục Đường bộ Việt Nam, sự quyết tâm, đồng lòng, khắc phục khó khăn của Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, đơn vị thi công, tư vấn giám sát đã thi công hoàn thành nâng cấp, mở rộng 68Km đường cấp III thảm 2 lớp bê tông nhựa, 10 cầu sửa chữa, 7 cầu làm mới và hàng trăm cống thoát nước, hàng nghìn mét rãnh dọc và các công trình gia cố sạt lở… đáp ứng được tiến độ yêu cầu của Bộ Xây dựng.

“Dự án thi công hoàn thành toàn bộ trong tháng 9/2026, đáp ứng tiến độ hoàn thành theo hợp đồng và chỉ đạo của Bộ Xây dựng và dự kiến tiết kiệm được 121 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt, góp phần hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng theo quy hoạch; hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xoá đói giảm nghèo nhanh, bền vững và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên và vùng duyên hải miền Trung,” lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung nhấn mạnh./.

Đề xuất hơn 10.600 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 1 từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Quốc lộ 1, nâng cao năng lực khai thác của hành lang vận tải Bắc-Nam.