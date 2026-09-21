Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy xuất khẩu gắn với logistics và chuỗi cung ứng

Thành phố Hồ Chí Minh định hướng chuyển mạnh từ cung cấp thông tin FTA sang hỗ trợ doanh nghiệp nâng giá trị gia tăng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Định hướng và giải pháp trọng tâm của Thành phố gồm

Đổi mới tư duy và hỗ trợ thực chất: Chuyển dịch từ việc phổ biến thông tin FTA cơ bản sang dùng ngân sách trợ lực, rà soát chọn lọc các doanh nghiệp, hợp tác xã có tiềm năng để trực tiếp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh.

Gắn xuất nhập khẩu với logistics: Phát triển hạ tầng logistics, quy hoạch hệ thống cảng, cảng cạn (ICD) và hình thành các khu thương mại tự do thế hệ mới nhằm giảm chi phí toàn chuỗi.

Thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh: Tái cơ cấu công - nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, giúp sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về môi trường và công nghệ.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm: Giải quyết các vướng mắc theo nguyên tắc rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả.

Tại Hội nghị thúc đẩy xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/9, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng thay đổi nhanh, các FTA mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông yêu cầu tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy xuất khẩu theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Doanh nghiệp cần được hỗ trợ tốt hơn về thông tin thị trường, yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của từng thị trường, điều kiện tiếp cận thị trường; cũng như nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, thương hiệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Tiếp theo, tăng cường kết nối xuất nhập khẩu với logistics và chuỗi cung ứng. Thành phố cần tiếp tục phát huy lợi thế về hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics, các khu công nghiệp, khu chế xuất và các đầu mối sản xuất - thương mại; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu với doanh nghiệp dịch vụ logistics, qua đó nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của toàn chuỗi.

Bên cạnh đó, lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong quá trình triển khai chính sách. Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cần được tiếp nhận và xử lý theo hướng rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và đặc biệt là rõ kết quả.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố phải được tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Trung ương kịp thời.

Đồng thời, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Logistics và Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Xuất nhập khẩu thành phố cùng các hiệp hội ngành hàng và các tổ chức liên quan được đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; chủ động tổng hợp nhu cầu, khó khăn và đề xuất để cải thiện điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Dư địa tăng trưởng không nằm ở việc có thêm bao nhiêu FTA mà còn ở khả năng doanh nghiệp chuyển những cam kết đã có thành đơn hàng và lợi ích cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế ở nhiều nhóm hàng có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng như điện tử và linh kiện, dệt may - da giày, gỗ và sản phẩm gỗ, thực phẩm chế biến, nông sản và thủy sản. Tuy nhiên, khu vực FDI hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu, trong khi tỷ trọng của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế.

Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nội địa cần chuyển từ vai trò cung ứng đơn giản sang từng bước làm chủ công nghệ, thiết kế, linh kiện, thương hiệu và các dịch vụ có giá trị cao hơn.

Trong bối cảnh xuất khẩu 8 tháng năm 2026 vẫn duy trì tăng trưởng, việc khai thác tốt hơn các FTA hiện có sẽ là một trong những hướng để Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian thị trường, đồng thời chuyển trọng tâm tăng trưởng từ lượng sang nâng chất lượng và giá trị của hoạt động xuất khẩu./.

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