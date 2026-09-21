Áp lực chi phí vốn đẩy lãi suất cho vay bình quân tiền đồng lên 10,7%

Sau một thời gian đi ngang, lãi suất cho vay bình quân tăng lên 10,7% do hiệu ứng dây chuyền khi các ngân hàng tăng lãi suất huy động tiền gửi.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng trong tháng Tám tăng 0,1%-0,2%/năm so với tháng trước, lên 8,4%-10,7%/năm. Đối với lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên tăng nhẹ 0,1%, lên khoảng 4%/năm, bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (4%/năm). Còn lãi suất cho vay USD bình quân đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,1%-5,4%/năm, không thay đổi so với tháng trước đó.

Riêng đối với lãi suất tiền gửi, dữ liệu công bố từ Ngân hàng Nhà nước cũng tăng nhẹ 0,2%, ghi nhận mức lãi suất 7,2%-8,1%/năm ở kỳ hạn trên 24 tháng; từ 6,5%-8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,1%-7,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng.

Lãi suất thỏa thuận cũng được nâng lên, vượt 9,7% cho khoản tiền gửi trên một tỷ đồng trong 12 tháng. Nhân viên một số ngân hàng quy mô nhỏ cho hay mức trả lãi có thể gần 10% đối với khoản tiền trên 10 tỷ đồng, kèm yêu cầu không tất toán trước hạn.

Các ngân hàng cũng chấp nhận chi phí vốn cao hơn để huy động qua kênh giấy tờ có giá, gồm chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu. Lãi suất bình quân trái phiếu ngân hàng phát hành trong tháng trước, theo VIS Ratings, ở mức 8,7%.

Mặt bằng lãi suất cao chủ yếu đến từ sự mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động. Chênh lệch có thời điểm gần 2 triệu tỷ đồng buộc các nhà băng chạy đua hút tiền gửi tiết kiệm, cộng thêm huy động các nguồn bổ sung như phát hành giấy tờ có giá, vay mượn lẫn nhau (liên ngân hàng) và tiền gửi Kho bạc Nhà nước./.

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