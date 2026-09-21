Quan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, ngày 20/9 nhận định tình trạng lạm phát đang ở mức quá cao trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, chứ không riêng gì xu hướng tăng giá dầu.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "Sunday Morning Futures" của đài Fox News, ông Kashkari nhận định rằng ngay cả khi loại trừ các yếu tố có độ biến động cao như năng lượng và thực phẩm, xét trên cục diện chung của nền kinh tế, lạm phát vẫn duy trì ở mức quá cao.

Giá dầu thô đã tăng mạnh sau khi các hành động quân sự gia tăng. Mỹ và Iran tấn công và làm đắm một số tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, trong khi Saudi Arabia phải đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông-Tây quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông lan rộng.

Ông Kashkari nhấn mạnh nhiệm vụ của Fed là đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%, và các công cụ lãi suất của Fed không thể tác động đến việc khai thông eo biển Hormuz hay hạ giá dầu.

Tuy nhiên, theo ông, mức lạm phát mà người dân Mỹ đang phải gánh chịu hàng ngày vượt xa phạm vi biến động của giá dầu. Tình trạng này hiện diện trên mọi khía cạnh của nền kinh tế, điển hình là lĩnh vực dịch vụ, vì vậy Fed có đủ công cụ để kéo lạm phát giảm trở lại.

Những lo ngại về lạm phát của ông Kashkari tương đồng với quan điểm được Chủ tịch Fed Kevin Warsh đưa ra sau phiên họp ấn định lãi suất gần nhất. Ông Warsh ước tính lạm phát - đo lường theo chỉ số mà Fed sử dụng để đặt mục tiêu 2% - có khả năng ở mức khoảng 3,6% trong tháng 8.

Tại cuộc họp báo sau phiên họp, ông Warsh nhận định rằng có quá nhiều nhóm hàng hóa vẫn ghi nhận mức tăng trên 3%, tính trên cả cơ sở 6 tháng và 12 tháng.

Bên cạnh đó, ông Kashkari đánh giá đà tăng trưởng kinh tế vẫn khá vững chắc, ngay cả khi phải đối mặt với thương chiến, thuế quan và các cuộc xung đột tại Ukraine cũng như Iran.

Ông khẳng định nền kinh tế Mỹ đã thể hiện sức chống chịu rất cao. Do đó, ông dự đoán khi các cuộc xung đột chấm dứt, đà tăng trưởng sẽ thực sự bứt phá và góp phần hạ nhiệt lạm phát./.

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