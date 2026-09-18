FTSE Russell đề xuất lộ trình hợp tác phát triển sản phẩm và quản trị rủi ro

“Việt Nam là đối tác chiến lược dài hạn và FTSE Russell sẵn sàng tiếp tục đồng hành với các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Lợi thế của Việt Nam không chỉ nằm ở tầm nhìn và sự thống nhất giữa các cơ quan, thành viên thị trường, mà còn ở tinh thần chủ động nghiên cứu và tiếp thu thông lệ quốc tế.”

Nội dung cam kết trên được bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell đưa trong buổi làm việc cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chiều ngày 18/9.

Đúng thời điểm với mục tiêu phát triển mới

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, bền bỉ của FTSE Russell đối với hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell từ ngày 21/9/2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thị trường.

Bộ trưởng mong muốn FTSE Russell tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường, hỗ trợ Việt Nam duy trì thứ hạng thị trường mới nổi thứ cấp, tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường và hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn trong tương lai.

Người đứng đầu Bộ Tài chính ghi nhận trong chuyến công tác lần này, bà Fiona Bassett và đoàn công tác FTSE Russell đã có các cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn và hiệu quả với các cơ quan quản lý của Việt Nam và các thành viên thị trường, qua đó tạo thêm cơ sở để xác định các nội dung hợp tác thiết thực trong giai đoạn sau nâng hạng.

Tại cuộc làm việc, ông Tuấn nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đến hết tháng 8/2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt xấp xỉ 7,2 tỷ USD. Các nhà đầu tư Anh hiện có 631 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 4,6 tỷ USD, xếp thứ 15 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực tài chính, Việt Nam nhiều năm nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của Vương quốc Anh về quản lý, giám sát và phát triển thị trường. Bộ trưởng cho biết những kinh nghiệm quốc tế này có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoàn thiện thể chế tài chính, chứng khoán tại Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng các nhà đầu tư Anh và quan hệ hợp tác với FTSE Russell.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới hai mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao trong giai đoạn tới, với nhu cầu huy động nguồn lực rất lớn cho đầu tư phát triển.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến phải đạt khoảng 40% GDP, trong đó đầu tư công chiếm khoảng 20-22%. Nhu cầu huy động vốn qua thị trường, đặc biệt là thị trường vốn quốc tế, sẽ tăng mạnh. Vì vậy, việc nâng hạng thị trường chứng khoán diễn ra đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thu hút vốn phục vụ tăng trưởng.

Với mục tiêu duy trì thứ hạng và tiếp tục tiến lên các chuẩn mực cao hơn, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường trên ba trụ cột: tăng cường quản trị, kỷ luật thị trường và hiệu quả thực thi; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, thông qua cải thiện khả năng tiếp cận thị trường; và tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển các mô hình, sản phẩm và công cụ mới phù hợp với xu hướng quốc tế.

Bộ trưởng cũng cho biết Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, trong đó có OECD, nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp niêm yết. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và phát triển thị trường bền vững.

Nâng cao sức chống chịu, phát triển nhà đầu tư tổ chức

Bà Fiona Bassett chúc mừng Việt Nam về kết quả nâng hạng và đánh giá Việt Nam là một trong những câu chuyện phát triển hấp dẫn tại châu Á. Bà ghi nhận cam kết mạnh mẽ, bền bỉ của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường trong việc cải thiện khả năng tiếp cận, tính minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư.

Bà Fiona Bassett cho biết FTSE Russell đề xuất triển khai hợp tác theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung phối hợp xây dựng các sản phẩm chỉ số cho thị trường Việt Nam, phục vụ nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Giai đoạn tiếp theo hướng tới phát triển các công cụ quản trị rủi ro, góp phần hỗ trợ một thị trường ngày càng chuyên nghiệp và có chiều sâu. Theo bà, thị trường vốn sâu rộng và hiệu quả sẽ đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực dài hạn cho cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng. Trong giai đoạn tới, trọng tâm cải cách cần chuyển từ mở cửa và tiếp cận thị trường sang nâng cao chiều sâu, thanh khoản, khả năng chống chịu và phát triển nhà đầu tư tổ chức.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo FTSE Russell đã đề nghị các cơ quan của Việt Nam nghiên cứu sáng kiến phát triển thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số FTSE Vietnam niêm yết ở nước ngoài. Mục tiêu là hình thành công cụ phòng vệ rủi ro hiệu quả cho nhà đầu tư quốc tế, hỗ trợ quá trình xác lập giá, kết nối thanh khoản hai chiều và mở rộng sự tham gia của dòng vốn nước ngoài. Việc triển khai cần có sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các sở giao dịch và thành viên thị trường để rà soát đầy đủ yêu cầu pháp lý và điều kiện vận hành.

Đánh giá cao các đề xuất của bà Fiona Bassett, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi cởi mở, thẳng thắn với thành viên thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế uy tín, như FTSE Russell để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và phương thức quản trị thị trường.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào năm định hướng lớn. Đó là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư; trong đó, dự án sửa đổi, bổ sung pháp luật về chứng khoán dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2026, đồng thời rà soát chiến lược phát triển thị trường chứng khoán cho giai đoạn 5 - 10 năm tới.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ rà soát và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tăng độ mở, khả năng tiếp cận và thanh khoản của thị trường đồng thời tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch. Trên nền tảng đó, các sản phẩm sẽ được đa dạng hóa nhằm mở rộng không gian đầu tư và đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro. Đồng thời, cơ quan quản lý tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác trên nguyên tắc cùng có lợi, gắn việc nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán Việt Nam với mục tiêu thu hút nguồn vốn dài hạn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và mang lại hiệu quả bền vững cho nhà đầu tư./.

Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Việt Nam trở thành thị trường mới nổi thứ cấp theo đánh giá của FTSE Russell, mở ra nhiều cơ hội đầu tư và hội nhập quốc tế cho thị trường chứng khoán Việt Nam.