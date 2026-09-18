Ngày 18/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) đã phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS).

Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, trước ngày việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng đối với thị trường tài chính Việt Nam khi chính thức mang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp" theo tiêu chuẩn đánh giá của Tổ chức FTSE Russell.

Ông Tuấn cho biết Việt Nam đang nỗ lực khẳng định là một điểm đến đầu tư năng động, hấp dẫn và nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ, Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, đồng thời ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn chuyển giao tri thức, công nghệ và quản trị tiên tiến với phát triển bền vững (ESG-Môi trường, xã hội, quản trị).

Thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng rõ nét với nhiều cải cách về thể chế, vận hành, cởi mở đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, đóng góp vào sự ổn định, phát triển của toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ khuôn khổ pháp lý, chính sách trong lĩnh vực thị trường vốn đã có nhiều bước cải tiến tập trung vào ba trụ cột lớn. Một là nâng cao chất lượng quản trị và kỷ luật thị trường, tăng cường hiệu lực xử lý vi phạm. Hai là tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường theo chuẩn mực quốc tế. Ba là đặt nền móng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại.

“Đây là những bước tiến quan trọng để thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, phát triển thị trường theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Chính nhờ những bước cải cách kịp thời với quyết tâm cao từ Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng từ 'thị trường cận biên' lên 'thị trường mới nổi thứ cấp' trong kỳ đánh giá vào tháng 9/2025 và tiếp tục được khẳng định trong kỳ đánh giá tháng 4/2026 vừa qua,” Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nói.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và khu vực liên tục chuyển biến và thay đổi, Việt Nam cần tiếp tục chủ động, linh hoạt và sẵn sàng hoàn thiện các cơ chế, chính sách và thiết chế quản lý, giám sát thị trường.

Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series." (Ảnh: Vietnam+)

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành, triển khai đồng bộ các định hướng, chiến lược phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung vào việc tiếp tục nâng cao thanh khoản và chất lượng thị trường, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường các công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút các dòng vốn theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, giám sát và mở cửa thị trường. Đây cũng là những nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế và phát huy hiệu quả hơn nguồn vốn quốc tế phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế. Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, chủ động tiếp thu các thông lệ quốc tế và tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới xây dựng một thị trường vốn minh bạch, an toàn, hiệu quả và có sức hấp dẫn bền vững.

“Tôi hy vọng Hội nghị hôm nay sẽ mở ra một diễn đàn đối thoại cởi mở và thực chất, nơi các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế và cộng đồng nhà đầu tư có thể cùng chia sẻ góc nhìn, tăng cường kết nối và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới. Với nền tảng cải cách đã được xây dựng và những bước tiến mới của thị trường, chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác với cộng đồng tài chính quốc tế ngày càng được củng cố và mở rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam,” Bộ trưởng Bộ Tài chính nói./.

Thị trường vốn Việt Nam: Từ nâng hạng chỉ số đến đạt chuẩn đầu tư Ngày 21/9, FTSE Russell sẽ chuyển hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi thứ cấp, khởi động lộ trình đưa Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series.

​