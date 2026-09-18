Khối ngoại mua ròng 21 cổ phiếu được FTSE Russell đưa vào rổ FTSE All-Cap

Phiên 18/9 là phiên giao dịch cuối cùng trước ngày 21/9, thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo FTSE Russell chính thức có hiệu lực.

Trong 27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell đưa vào rổ FTSE All-Cap, có 21 mã được khối ngoại mua ròng trong phiên 18/9. Tổng giá trị mua ròng của nhóm này đạt 1.717 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh của 27 cổ phiếu chiếm gần 70% tổng giá trị khớp lệnh cổ phiếu trên ba sàn.

Thị trường chứng khoán giao dịch sôi động trở lại trong phiên 18/9 khi thanh khoản trên sàn HOSE tăng 45% so với phiên trước, đạt mức cao nhất kể từ ngày 20/5. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong đợt khớp lệnh đóng cửa khiến VN-Index đảo chiều giảm hơn 7 điểm sau khi có thời điểm tăng hơn 18 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/9, VN-Index giảm 7,11 điểm xuống 1.815,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 881,1 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 25.926 tỷ đồng. Toàn sàn có 185 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 67 mã đứng giá.

Đáng chú ý, VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch và có lúc tăng hơn 18 điểm. Tuy nhiên, đà tăng thu hẹp dần trong phiên chiều, trước khi chỉ số bất ngờ giảm mạnh trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC). Riêng đợt ATC có 82,7 triệu cổ phiếu được sang tay trên HOSE, chiếm 11,5% khối lượng khớp lệnh cả phiên.

Thanh khoản trên HOSE đạt 22.053 tỷ đồng, tăng 45% so với phiên 17/9 và cao nhất kể từ phiên 20/5. So với mức bình quân 13.633 tỷ đồng/phiên của 20 phiên liền trước, thanh khoản phiên 18/9 cao gấp 1,6 lần. Giao dịch thỏa thuận đóng góp thêm 3.295 tỷ đồng.

Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,39 điểm lên 275,39 điểm, với hơn 42,5 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng hơn 583,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 81 mã tăng, 58 mã giảm và 56 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,24 điểm lên 126,40 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 69,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 651,9 tỷ đồng; có 151 mã tăng, 105 mã giảm và 105 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tạo áp lực đáng kể lên thị trường khi VN30-Index quay đầu giảm trong đợt ATC. Chỉ số này có thời điểm tăng 24,5 điểm lên 1.999,47 điểm, nhưng đóng cửa ở 1.964,17 điểm, giảm 10,8 điểm. Trong rổ VN30 có 17 mã giảm và 10 mã tăng.

Sáu cổ phiếu ngân hàng gồm CTG, TCB, BID, MBB, VPB và ACB lấy đi tổng cộng 8,6 điểm của VN-Index, nhiều hơn mức giảm của chỉ số; trong đó, CTG giảm 3,7%, lấy đi 1,8 điểm; TCB giảm 3,2%; BID giảm 2,6%; MBB giảm 3,2%; VPB giảm 2,7% và ACB giảm 3,9%.

Ngoài nhóm ngân hàng, VPL giảm 5%, lấy đi 1,6 điểm; FPT giảm 3,5%, tác động giảm 0,9 điểm; MCH giảm 1,8%, tác động giảm 0,7 điểm. VIC đứng giá tham chiếu 241.200 đồng/cổ phiếu nhưng dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với 3.198 tỷ đồng khớp lệnh.

Khách hàng tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trong nhóm ngân hàng có vốn hóa nhỏ hơn, sắc xanh chiếm ưu thế với BVB và NVB tăng kịch trần; PCB tăng 7,14%, KLB tăng 5,79%, BAB tăng 3,77%, ABB tăng 3,47% và PGB tăng 3,16%. Tuy nhiên, mức tăng của các cổ phiếu này không đủ bù đắp sức ép từ nhóm ngân hàng vốn hóa lớn. Ngoài nhóm ngân hàng, HPG tăng 1,7%, đóng góp 0,6 điểm; HVN tăng 3,5% và VNM tăng 1,7%.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch tích cực khi phần lớn các cổ phiếu có thanh khoản cao tăng giá. VCK tăng 3,3%, VCI tăng 3,2%, VND tăng 2,7%, VIX tăng 2,3% và SSI tăng 1,2%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong phiên 18/9. Trên ba sàn, khối ngoại mua vào 10.506 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần mức 2.589 tỷ đồng của phiên 17/9 và cao nhất kể từ phiên 19/1. Ở chiều bán, khối này bán ra 9.266 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch hai chiều của khối ngoại đạt 19.772 tỷ đồng, gấp 4,4 lần bình quân 20 phiên liền trước. Giá trị mua ròng trên cả ba sàn đạt 1.239 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ phiên 10/7. Riêng trên HOSE, khối ngoại mua ròng 1.277 tỷ đồng.

HPG dẫn đầu danh sách được mua ròng với 250,6 tỷ đồng, tiếp đến là PNJ 247,1 tỷ đồng, SHB 221 tỷ đồng, STB 201,7 tỷ đồng và NVL 201,3 tỷ đồng.

Như vậy, phiên 18/9 cho thấy dòng tiền trở lại thị trường khá mạnh, thể hiện qua thanh khoản tăng cao và hoạt động mua ròng mạnh của khối ngoại.

Tuy nhiên, áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, khiến VN-Index không duy trì được đà tăng và đảo chiều giảm trong phiên ATC.

Diễn biến này cũng cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm cổ phiếu trong phiên giao dịch cuối cùng trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng./.

Chứng khoán ngày 15/9: VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index tăng 22,92 điểm lên 1.811,15 điểm; dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng.

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