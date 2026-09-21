Robot hình người - cuộc đua tỷ USD mới chỉ bắt đầu

Khoảng 7.000 robot hình người đã đến tay khách hàng trên toàn thế giới trong năm 2025, chủ yếu phục vụ sản xuất công nghiệp và các dịch vụ chuyên nghiệp. Con số này cho thấy thị trường robot hình người đã bắt đầu hình thành, song vẫn còn rất nhỏ nếu đặt cạnh quy mô chung của ngành robot.

Theo tiêu chí của Liên đoàn Robot quốc tế (IFR), robot hình người phải có ngoại hình giống con người và có khả năng hoạt động tự chủ trong môi trường do con người thiết kế. Robot không nhất thiết phải có chân.

Số liệu của IFR cho thấy số robot hình người bán ra trong năm 2025 “chỉ chiếm một phần rất nhỏ” trong tổng số robot trên toàn cầu.

Theo Tổng Thư ký IFR Susanne Bieller, riêng trong năm 2024, các doanh nghiệp trên thế giới đã lắp đặt khoảng 542.000 robot công nghiệp thông thường và bán khoảng 199.000 robot dịch vụ cho các lĩnh vực như vận tải, khách sạn và vệ sinh. IFR sẽ công bố số liệu về robot công nghiệp và robot dịch vụ năm 2025 vào ngày 24/9.

Bà Bieller nhận định nhiều robot hình người bán ra trong năm 2025 chưa trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất. Các viện nghiên cứu và doanh nghiệp mua một phần trong số này để thu thập dữ liệu, qua đó cải thiện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).

Các hãng sản xuất ôtô nằm trong nhóm những doanh nghiệp đầu tiên thử nghiệm robot hình người. Tuy nhiên, theo bà Bieller, nhiều nhà máy hiện mới triển khai từ vài robot đến khoảng vài chục robot cho mỗi chương trình thử nghiệm.

Trung Quốc đặc biệt chú trọng phát triển công nghệ này và hiện đang là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới. Hồi tháng trước, nước này tổ chức các cuộc thi robot, trong đó robot hình người trình diễn khả năng chạy và đấm bốc, qua đó thu hút sự chú ý đối với tiềm năng ứng dụng trong thực tế.

Sau khoảng 30 năm thống kê ngành robot, IFR năm nay lần đầu tiên đưa robot hình người vào hệ thống dữ liệu của tổ chức, bên cạnh hai nhóm lớn là robot công nghiệp và robot dịch vụ. IFR tổng hợp số liệu từ các nhà cung cấp và hiệp hội ngành nghề tại nhiều quốc gia. Thống kê này chưa tính robot hình người dành cho người tiêu dùng và mục đích quân sự; robot y tế cũng thuộc một nhóm phân loại riêng.

Theo ước tính của bộ phận nghiên cứu toàn cầu thuộc Bank of America (tập đoàn tài chính đa quốc gia và ngân hàng thương mại lớn thứ hai tại Mỹ), các nhà sản xuất có thể xuất xưởng khoảng 90.000 robot hình người trong năm nay và nâng con số lên 1,2 triệu robot vào năm 2030./.

Tỷ phú Elon Musk dự báo thế giới có 1 tỷ robot hình người trong 10 năm tới Tỷ phú Elon Musk cho rằng dự báo 1 tỷ robot trong 10 năm là tương đối thận trọng và nếu đạt quy mô này, tổng năng suất của đội robot có thể vượt toàn bộ năng suất của con người.