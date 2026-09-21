Chuyển đổi số từ cơ sở ở tỉnh Tây Ninh: Lấy người dân làm trung tâm

Tây Ninh đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, từng bước đưa các chủ trương vào thực tiễn, tạo động lực nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chuyển đổi số từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được triển khai theo hướng thiết thực, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.

Xã Thạnh Đức tập trung triển khai Chương trình “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035,” hướng đến khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, thực chất và bền vững.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, chương trình nhằm phát huy vai trò của dữ liệu dân cư và căn cước công dân như nguồn tài nguyên số nền tảng; phát triển hệ sinh thái định danh số, góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Địa phương xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực của chuyển đổi số, qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ, tiện ích và hiệu quả tương tác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử cũng góp phần hình thành công dân số, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội hiện đại, bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phòng học tại Trường Trung học cơ sở Ninh Thạnh, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp, tăng tính trực quan trong dạy và học. (Ảnh: Giang Phương/ TTXVN)

Tại xã Tân Phú, chuyển đổi số được gắn với nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Ủy ban Nhân dân xã nâng cấp trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng số hóa hồ sơ và thu thập đầy đủ thông tin ngay khi tiếp nhận.

Hồ sơ người dân nộp tại Trung tâm được cán bộ hướng dẫn tạo tài khoản, số hóa đầu vào và đầu ra, lãnh đạo tham gia phê duyệt theo quy định.

Trung tâm bố trí khu vực để người dân tự tra cứu thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trực tuyến, gồm 2 bàn, 1 máy tính kết nối internet và 1 máy có chức năng in, scan, photocopy.

Trung tâm hiện có 6 biên chế chuyên trách, gồm 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc và 4 chuyên viên. Toàn bộ công chức đã được tập huấn về công nghệ thông tin và quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa, một cửa liên thông” theo Nghị định 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú, từ ngày 15/6/2026 đến 14/9/2026, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tây Ninh và các hệ thống của bộ, ngành theo mô hình tập trung.

Hồ sơ giải quyết toàn trình đạt 1.042/1.060 hồ sơ, tỷ lệ 98,30%; hồ sơ giải quyết một phần đạt 1.035/1.042 hồ sơ, tỷ lệ 99,33%. Số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Thanh toán trực tuyến đạt 65,84%.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Nguyễn Thị Kiều Oanh, địa phương đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đăng ký sáng kiến cải cách hành chính để áp dụng, nhân rộng.

Đến thời điểm báo cáo, xã đăng ký sáng kiến “Đổi mới công tác phục vụ nhân dân thông qua chuỗi mô hình liên kết: Đến tận nhà hỗ trợ chứng thực chữ ký, Ngày thứ Bảy chia sẻ - Hỗ trợ công dân số và Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư tại xã Tân Phú."

Những cách làm trên cho thấy chuyển đổi số tại cơ sở đang được gắn với nhu cầu thực tế trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào thực tiễn.

Tập trung phát triển chính quyền số, kinh tế số

Cán bộ y tế khai thác các nền tảng số, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Tây Ninh xác định, phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” là nền tảng. Từ đó, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khai thác hiệu quả nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Phong trào đã và đang được triển khai sâu rộng, đồng bộ đến các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là cấp xã; nội dung thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, có trọng tâm, tiêu chí đánh giá cụ thể, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và được kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, tỉnh tập trung phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản các thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Tỉnh đẩy mạnh xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành.

Địa phương phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp; hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hình thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Tây Ninh đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch, sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; xây dựng, nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh, nông thôn mới thông minh, bền vững.

Tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng đổi mới sáng tạo; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số,” từng bước phổ cập kỹ năng số cơ bản trong cộng đồng. Các nhóm giải pháp tập trung vào hoàn thiện thể chế, cơ chế thử nghiệm, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu và nền tảng số, học tập kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng mô hình hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, tôn vinh, biểu dương doanh nghiệp, nhà khoa học, doanh nhân, cá nhân tiêu biểu.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân xã, phường cần rà soát chương trình, kế hoạch đang thực hiện, ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ có sản phẩm đầu ra cụ thể, khả năng ứng dụng và tác động trực tiếp đến năng suất lao động, hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ xanh; tăng cường kết nối doanh nghiệp-viện nghiên cứu- trường đại học, chuyển nhu cầu thực tiễn thành các nhiệm vụ khoa học, công nghệ có khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng.

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được gắn với mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tỷ phần đóng góp của TFP vào tăng trưởng GRDP; tập trung nguồn lực vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế, đồng thời tăng cường bảo hộ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.

Đối với chuyển đổi số, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn, tập trung vào thể chế, hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nhân lực, tài chính và kỷ luật thực thi. Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp nhằm không để phát sinh khoảng trống hoặc chồng chéo trong tổ chức thực hiện.

“Việc hoàn thành nhiệm vụ phải được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, số liệu, mức độ đưa vào sử dụng và hiệu quả thực tế; không xem là hoàn thành đối với nhiệm vụ mới dừng ở xây dựng dự thảo, kế hoạch hoặc chưa tạo ra kết quả thực chất,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết./.

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