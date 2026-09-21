Nhà trường, doanh nghiệp phối hợp đào tạo 30.000 kỹ sư công nghệ chiến lược

Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI) vừa công bố hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, làm chủ công nghệ chiến lược.

Chương trình hợp tác được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu - ứng dụng - đào tạo và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ là những định hướng quan trọng được đặt ra trong giai đoạn mới.

Theo nội dung hợp tác, đến năm 2041, ba bên hướng tới đào tạo 30.000 kỹ sư cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, UAV, đường sắt cao tốc…; đào tạo và phát triển ít nhất 100 tiến sỹ trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, trong đó ưu tiên phát triển từ đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên và nhân sự nghiên cứu trong hệ sinh thái FPT.

Trong hoạt động nghiên cứu, các bên hướng tới tạo ra 1.500 công trình khoa học và tài sản trí tuệ về công nghệ chiến lược, trong đó tối thiểu 300 bằng sáng chế hoặc tài sản sở hữu trí tuệ có khả năng ứng dụng. Đối với phát triển sản phẩm, các bên tập trung làm chủ và phát triển sản phẩm thuộc danh mục công nghệ chiến lược, phù hợp với năng lực của FPT và các ưu tiên phát triển của Việt Nam, hướng tới có ít nhất 150 sản phẩm được thương mại hóa, trong đó 3 sản phẩm có thị trường quốc tế đến năm 2041.

Chương trình hướng đến đào tạo đào tạo 30.000 kỹ sư cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược. (Ảnh: Vietnam+)

Các bên cũng đặt mục tiêu góp phần hiện thực hóa mục tiêu ươm mầm 1.000 startup AI; nâng cao năng suất nghiên cứu và phát triển sản phẩm của người học thông qua ứng dụng AI, công nghệ số và đổi mới phương pháp đào tạo.

Các mục tiêu được triển khai theo từng giai đoạn và sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ươm tạo sản phẩm phù hợp với năng lực của từng bên. Các mục tiêu này đặt phát triển nguồn nhân lực trong mối liên hệ với nghiên cứu và khả năng tạo ra các kết quả công nghệ cụ thể, thay vì tách rời đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng.

Trong hợp tác, Trường Đại học FPT phát triển nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tạo nguồn nhân tài cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Tập đoàn FPT đóng góp hạ tầng, chuyên gia, môi trường thử nghiệm; đặt hàng các bài toán xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên FPTU tham gia thực tập, dự án và tiếp cận cơ hội tuyển dụng. QACI đóng góp năng lực nghiên cứu chuyên sâu.

Hợp tác này mang lại lợi ích cho các bên và xã hội. Với Trường Đại học FPT, nguồn lực từ viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ mở rộng môi trường để sinh viên học tập, nghiên cứu, giải quyết bài toán thực tế và phát triển sản phẩm. Với viện nghiên cứu, hợp tác tạo thêm kết nối giữa các hướng nghiên cứu với nguồn nhân lực trẻ và những bài toán thực tiễn, tăng cơ hội thử nghiệm và ứng dụng kết quả nghiên cứu. Với doanh nghiệp, mô hình tạo điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực được đào tạo gắn với thực tiễn, đồng thời kết nối nhu cầu công nghệ với hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Chương trình hợp tác là bước đi cụ thể thực hiện Nghị quyết 57 về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. (Ảnh: Vietnam+)



Với xã hội, mô hình hướng tới bổ sung nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, thúc đẩy kết quả nghiên cứu đi vào ứng dụng và gia tăng khả năng tạo ra các sản phẩm công nghệ phục vụ thực tiễn. Qua đó hợp tác được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Theo Tiến sỹ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, đến năm 2041, sẽ có nhiều công nghệ và công việc hoàn toàn mới. Vì vậy, nhiệm vụ của đại học không chỉ là truyền đạt những kiến thức đang có, mà là tạo ra năng lực để người học có thể bước vào những lĩnh vực mới, giải quyết những bài toán mới và tham gia tạo ra công nghệ mới. Muốn làm được điều đó, giáo dục đại học cần được đặt trong sự kết nối chặt chẽ với nghiên cứu và thực tiễn.

Cùng quan điểm này, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Viện QACI cho rằng việc hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu sẽ đưa sinh viên, giảng viên và đội ngũ nghiên cứu trẻ tiếp cận trực tiếp với các bài toán công nghệ chiến lược có chiều sâu. Mục tiêu cuối cùng là hình thành năng lực làm chủ công nghệ lõi một cách bền vững, thay vì chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận hay ứng dụng công nghệ sẵn có.

Theo ông Phong, với tinh thần quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong hợp tác này, Tập đoàn FPT sẽ đưa các bài toán xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường vào quá trình đào tạo, nghiên cứu đồng thời đóng góp chuyên gia, hạ tầng và môi trường thử nghiệm để các kết quả có điều kiện được kiểm chứng và tiến tới ứng dụng. Qua đó, các bên cùng góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược./.

Tăng tốc độ đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến, hưởng ứng Nghị quyết 57 Vingroup cho biết đang tăng tốc mở rộng quy mô đào tạo cho Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ ngày càng cao của đất nước.