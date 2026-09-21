Châu Âu đối mặt với nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay trong quý 4/2026

Châu Âu có nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay trong quý 4/2026 khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn do xung đột kéo dài.

Trước khi xảy ra xung đột, Trung Đông cung cấp khoảng một nửa lượng nhiên liệu máy bay mà châu Âu nhập khẩu. Để bù đắp nguồn cung thiếu hụt, châu Âu đang tìm đến những nhà cung cấp ở xa hơn, trong đó có Hàn Quốc, Nigeria, Mỹ và Canada

Theo công ty nghiên cứu và phân tích thị trường năng lượng Energy Aspects, châu Âu sẽ thiếu khoảng 510.000 thùng nhiên liệu máy bay mỗi ngày trong quý 4/2026. Tình trạng thiếu hụt này cũng đã xuất hiện trong quý 3/2026. Đáng chú ý, lượng nhiên liệu máy bay tồn kho tại trung tâm ARA đã giảm xuống mức thấp nhất 7 năm trong tuần kết thúc vào ngày 10/9.

Hàn Quốc đang trở thành nguồn cung quan trọng cho châu Âu. Theo công ty cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, lượng nhiên liệu máy bay nước này xuất sang châu Âu trong tháng 9 dự kiến khoảng 129.000 thùng mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022.

Chuyên gia James Noel-Beswick tại Sparta Commodities cho rằng châu Âu sẽ tiếp tục nhập khẩu nhiên liệu máy bay do nguồn cung vẫn thiếu. Theo ông, chênh lệch giá giữa thị trường châu Á và châu Âu ngày càng lớn, khiến việc đưa nhiên liệu sang châu Âu trở nên có lợi hơn đối với các nhà xuất khẩu./.

Châu Âu tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu máy bay thay thế Khoảng 21% nguồn cung nhiên liệu máy bay được vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đã bị gián đoạn, điều này có thể khiến lượng nhập khẩu của châu Âu giảm khoảng 300.000 thùng/ngày.

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