Anh: Lại xảy ra sự cố kiểm soát không lưu làm gián đoạn hoạt động bay

Ngày 21/9, có 24 chuyến bay tại một số sân bay của Anh đã bị hủy, hoãn do sự cố kiểm soát không lưu. Vụ việc xảy ra gần 2 tuần sau một sự cố khác làm gián đoạn các chuyến bay trên khắp cả nước.

Thông báo của nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu của Anh (NATS) cho biết sự cố xảy ra tại trung tâm Prestwick ở Scotland, do lỗi phần mềm trong Hệ thống Không phận quốc gia, hệ thống phân bổ mã để các kiểm soát viên không lưu có thể xác định các chuyến bay trên radar.

Theo NATS, các sân bay Manchester, Glasgow và Belfast đang gặp phải tình trạng chậm trễ, trong khi các sân bay London Gatwick và London City cho biết sẽ có một số gián đoạn.

Về phần mình, công ty phân tích hàng không Cirium cho biết các sân bay bị ảnh hưởng nhiều nhất là Manchester, Belfast International, Edinburgh và George Best Belfast City.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Heidi Alexander cho biết vấn đề hiện đã được khắc phục và hệ thống đang hoạt động trở lại. NATS cũng thông báo sự cố tại trung tâm Prestwick đã được khắc phục, nhưng hậu quả có thể sẽ tiếp diễn ít nhất trong suốt cả ngày, với việc các chuyến bay bị hủy hoặc hoãn.

NATS bày tỏ xin lỗi khách hàng và cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với các sân bay và hãng hàng không để dỡ bỏ các quy định kiểm soát không lưu một cách an toàn và nhanh nhất có thể nhằm giảm thiểu mọi sự gián đoạn.”

Ryanair, hãng hàng không lớn nhất châu Âu, cho biết 25.000 hành khách của hãng đang bị chậm chuyến do sự cố. Trong khi đó, hãng hàng không đối thủ easyJet cho biết đã phải hủy một số chuyến bay, còn hãng British Airways cảnh báo khách hàng có thể gặp gián đoạn trong ngày 21/9.

Trong sự cố cách đây gần 2 tuần, khoảng 2.000 chuyến bay bị hủy do lỗi phần mềm, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người.

Trước đó, sự cố mất điện vào tháng 8/2023 đã khiến các hãng hàng không thiệt hại 100 triệu bảng Anh (134 triệu USD), và gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông./.

Anh: Sự cố kiểm soát không lưu gây đình trệ hơn 1.000 chuyến bay Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, tính đến 20h cùng ngày giờ địa phương (2h sáng 9/9 theo giờ Việt Nam), tổng cộng 1.055 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh đã bị hủy.