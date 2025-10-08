Thiếu nhân sự kiểm soát không lưu, Mỹ tiếp tục hoãn hơn 3.000 chuyến bay

Tình trạng thiếu nhân sự kiểm soát không lưu tiếp tục gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Mỹ trong ngày 7/10, trong khi đợt đóng cửa chính phủ nước này bước sang ngày thứ 7.

Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy hơn 3.000 chuyến bay đã bị hoãn khi tình trạng thiếu kiểm soát viên không lưu đang ảnh hưởng đến các sân bay quốc tế như Nashville, Dallas Fort Worth, Chicago O’Hare và Newark Liberty.

Theo thông báo ngày 7/10, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết đang phải giảm số chuyến hạ cánh mỗi giờ tại sân bay quốc tế Chicago O'Hare do thiếu nhân lực, với thời gian chậm trung bình khoảng 41 phút.

Tại sân bay quốc tế Newark Liberty, các chuyến đến bị chậm khoảng 30 phút, trong khi sân bay Ronald Reagan Washington cũng có nguy cơ chậm trễ vì tình trạng tương tự.

Tình trạng thiếu nhân viên cũng ảnh hưởng đến trung tâm kiểm soát không lưu Atlanta (bang Georgia) và trung tâm kiểm soát không lưu Nashville (bang Tennessee). Do đó, FAA đã giao nhiệm vụ cho trung tâm Memphis tạm thời điều hành hoạt động bay.

Trước đó 1 ngày, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết số lượng kiểm soát viên không lưu báo nghỉ ốm đã tăng nhẹ và nhân viên kiểm soát không lưu đã bị cắt giảm 50% ở một số khu vực kể từ khi lệnh đóng cửa bắt đầu vào tuần trước.

Khoảng 13.000 kiểm soát viên không lưu và 50.000 nhân viên Cục An ninh Vận tải (TSA) vẫn phải làm việc trong thời gian chính phủ đóng cửa nhưng không được trả lương.

Dự kiến, đến ngày 14/10, nhân viên kiểm soát không lưu sẽ chỉ nhận phần lương tính đến trước khi chính phủ đóng cửa.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News ngày 7/10, Bộ trưởng Duffy giải thích: “Nếu không đủ kiểm soát viên không lưu, chúng tôi buộc phải làm chậm luồng giao thông hàng không để đảm bảo an toàn.”

Hiệp hội Kiểm soát viên không lưu quốc gia (NATCA), tổ chức đại diện cho các kiểm soát viên không lưu của Mỹ, cảnh báo tình trạng thiếu nhân sự có thể trầm trọng hơn khi chưa rõ thời điểm chính phủ sẽ hoạt động trở lại.

Trong khi đó, công ty phân tích dữ liệu hàng không Cirium cho rằng nếu tình trạng chính phủ đóng cửa một phần tiếp tục diễn ra thì nguy cơ gián đoạn hàng không sẽ kéo dài sang tháng 11, ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của hàng triệu người Mỹ, đặc biệt trong dịp Lễ Tạ ơn (Thanksgiving)./.

