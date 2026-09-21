Giá vàng trong nước bất ngờ giảm 1 triệu đồng phiên chiều nay

Sau khi đi ngang ở phiên sáng, chiều nay (21/9), giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch quanh mức 146,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến thời điểm 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý được giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1 triệu đồng so với phiên sáng.

Tương tự, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng giảm 1 triệu đồng, hiện niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên sáng, hiện giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, trong khoảng từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.349 USD/ounce, giảm 25 USD so với phiên sáng. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 9,3 triệu đồng/lượng./.

Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 147,6 triệu đồng Giá vàng trong nước không biến động sáng 21/9, giao dịch quanh mức 147,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá quốc tế dao động nhẹ quanh 4.374 USD/ounce.