Biến đổi khí hậu gia tăng sức ép lên an ninh lương thực

Biến đổi khí hậu với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng đang đặt sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực của Malaysia trước nhiều rủi ro, đòi hỏi nước này khẩn trương đầu tư vào nông nghiệp thích ứng với khí hậu và củng cố năng lực sản xuất trong nước.

Ngày 20/9, Chủ tịch Liên minh vì Cộng đồng An toàn, ông Tan Sri Lee Lam Thye cảnh báo các cú sốc về khí hậu có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động sản xuất lúa gạo, rau quả, chăn nuôi và thủy sản của Malaysia.

Theo ông Lee, an ninh lương thực là một trong những lĩnh vực cần được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Malaysia đang phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, nắng nóng cực đoan, hạn hán, khói mù và các hiện tượng liên quan đến khí hậu với tần suất và mức độ ngày càng gia tăng.

Trước những rủi ro trên, ông cho rằng Malaysia cần khẩn trương đầu tư phát triển nông nghiệp có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước và năng lực dự trữ lương thực, đồng thời tăng cường sản xuất thực phẩm trong nước.

Ông Lee nhận định biến đổi khí hậu không còn đơn thuần là một vấn đề môi trường trong dài hạn mà đã trở thành nguy cơ trực tiếp đối với đời sống, sinh kế và khả năng chống chịu của quốc gia. Do đó, Malaysia không thể tiếp tục chỉ tập trung xử lý hậu quả sau khi thiên tai xảy ra.

Theo ông, Chính phủ Malaysia cần áp dụng cách tiếp cận toàn quốc, kết nối chính sách khí hậu với công tác phòng, chống thiên tai, an ninh lương thực, y tế công cộng, quản lý nguồn nước, phát triển cơ sở hạ tầng và bảo đảm an toàn cộng đồng.

Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, ông Lee đề xuất bắt buộc đánh giá rủi ro khí hậu đối với tất cả các dự án phát triển và cơ sở hạ tầng lớn, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống phòng vệ tự nhiên như rừng, vùng đất ngập nước và rừng ngập mặn nhằm hạn chế tác động của lũ lụt, nắng nóng và các nguy cơ tại khu vực ven biển.

Ông cũng nhấn mạnh ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà cần sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân.

Theo ông, chủ động đầu tư cho phòng ngừa và nâng cao năng lực ứng phó sẽ giúp hạn chế những tổn thất lớn hơn về tính mạng, sinh kế và an ninh lương thực trong tương lai./.

An ninh lương thực toàn cầu: Sức ép chồng chất Hạt gạo, hạt lúa mỳ - vốn là nền tảng của an ninh lương thực và ổn định xã hội ở nhiều quốc gia - đang trở thành nơi hứng chịu những cú sốc chồng lấn ấy.

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