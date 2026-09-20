ASEAN-Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ kinh tế thực chất và tăng khả năng chống chịu

Các Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hàn Quốc nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế “gần gũi và thực chất hơn”, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, xung đột khu vực và các biện pháp thương mại đơn phương đang làm gia tăng bất ổn đối với kinh tế toàn cầu.

Các bộ trưởng đưa ra thông điệp trên tại Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 23, diễn ra ngày 20/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines ở thành phố Pasay.

Hội nghị do Bộ trưởng Thương mại Philippines Ma. Cristina Roque và Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Park Jung-sung đồng chủ trì.

Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các bộ trưởng cho biết đã trao đổi về những diễn biến kinh tế khu vực và toàn cầu, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Các bên nhận định căng thẳng địa chính trị gia tăng, các biện pháp thương mại đơn phương và xung đột khu vực đang tạo ra những thách thức đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Theo các bộ trưởng, những diễn biến trên làm tăng đáng kể chi phí đối với doanh nghiệp, gia tăng sức ép lạm phát và khiến môi trường kinh doanh ngày càng khó dự đoán, đặc biệt đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Tuyên bố chung nêu rõ: “Trong bối cảnh đầy thách thức này, hội nghị nhấn mạnh rằng một quan hệ đối tác kinh tế gần gũi và thực chất hơn giữa ASEAN và Hàn Quốc không chỉ cần thiết mà còn cấp thiết.”

Các bên tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng sâu rộng hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là việc các bộ trưởng hoan nghênh khởi động đàm phán nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA).

Quá trình nâng cấp hướng tới đưa AKFTA trở nên thiết thực hơn đối với hoạt động kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đồng thời thích ứng với những thay đổi của kinh tế khu vực và toàn cầu.

Các lĩnh vực mới đang được xem xét đưa vào khuôn khổ hợp tác gồm kết nối chuỗi cung ứng, hợp tác năng lượng, nguyên liệu thô và nguyên liệu trung gian, phát triển bền vững, kinh tế xanh và kinh tế số.

Theo các bộ trưởng, việc mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực này sẽ góp phần nâng cao khả năng chống chịu và năng lực cạnh tranh của khu vực, đồng thời ứng phó với những thách thức từ biến đổi khí hậu và chuyển đổi số. ASEAN và Hàn Quốc khuyến khích các quan chức hai bên hướng tới đạt được kết quả đáng kể trong đàm phán nâng cấp AKFTA vào năm 2027.

Theo số liệu sơ bộ của ASEAN, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa ASEAN và Hàn Quốc đạt 226,1 tỷ USD trong năm 2025, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc vào ASEAN đạt 8,9 tỷ USD. Với kết quả này, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ sáu và nguồn FDI lớn thứ bảy của ASEAN trong năm 2025.

Hội nghị cũng ghi nhận đề xuất của Hàn Quốc về Quan hệ Đối tác ASEAN-Hàn Quốc về Chuỗi cung ứng công nghiệp và vật liệu có khả năng chống chịu, nhằm nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của các chuỗi cung ứng công nghiệp trong khu vực.

Sáng kiến dự kiến tập trung vào hợp tác về khoáng sản, chế biến và vật liệu tiên tiến, sản xuất và kinh tế tuần hoàn. Các bộ trưởng cũng hoan nghênh việc tiếp tục triển khai Chương trình Tư vấn và Giải pháp Công nghệ từ Hàn Quốc. Đến nay, 7 quốc gia thành viên ASEAN đã tham gia 16 dự án trong khuôn khổ chương trình nhằm nâng cao năng lực công nghiệp.

Trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị quốc tế ngày càng khó dự đoán, ASEAN và Hàn Quốc xác định việc nâng cấp khuôn khổ thương mại tự do và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng là những hướng hợp tác quan trọng nhằm duy trì dòng chảy thương mại, đầu tư và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế khu vực./.

Hàn Quốc và ASEAN thúc đẩy hoàn tất đàm phán nâng cấp AKFTA ASEAN là đối tác then chốt trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất với khu vực trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được nâng cấp năm 2024.

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