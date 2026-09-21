Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 147,6 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (21/9), giá vàng trong nước không có biến động, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng nhẹ.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý được giao dịch ở mức 144,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đi ngang so với chốt phiên trước.

Tương tự, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng không có biến động, hiện niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng đi ngang so với chốt phiên trước, hiện giao dịch ở mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, trong khoảng từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.374 USD/ounce, tăng nhẹ. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 9,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh với mức khác nhau. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.790-26.200 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động; VietinBank giao dịch ở mức 25.760-26.205 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 7 đồng/USD so với chốt phiên trước.

BIDV niêm yết ở mức 25.820-26.200 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 2 đồng/USD. Eximbank giao dịch ở mức 25.810-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước./.

Giá vàng trên thị trường châu Á ổn định ở mức khoảng 4.375 USD mỗi ounce Tâm lý lạc quan áp đảo trên thị trường vàng sau khi Fed quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 3,75-4% nhằm hạ nhiệt lạm phát, đồng thời phát tín hiệu có thể tăng lãi suất.