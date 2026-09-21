Giá dầu thô mất mốc 100 USD trước kỳ vọng ngoại giao Mỹ-Iran

Giá dầu thô thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần vào phiên giao dịch ngày 21/9, khi giới giao dịch đặt kỳ vọng vào những tiến triển ngoại giao bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, qua đó giúp loại bỏ dần các chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị khỏi thị trường.

Bên cạnh đó, những dấu hiệu phục hồi linh hoạt trong hoạt động xuất khẩu của Saudi Arabia, bất chấp các đợt tấn công liên tiếp từ lực lượng Houthi, cũng góp phần tạo thêm áp lực kéo giá "vàng đen" đi xuống.

Phiên này, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,78 USD (tương đương 1,71%) xuống mức 102,09 USD/thùng vào lúc 13 giờ 55 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,97 USD (1,96%) và lùi sâu xuống mức 98,33 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/9.

Giới quan sát lưu ý việc giá dầu WTI xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 100 USD/thùng một phần do giới giao dịch chuyển đổi vị thế hợp đồng ngay trước ngày đáo hạn.

Về tiến trình ngoại giao, mặc dù Mỹ và Iran vẫn tiếp tục đưa ra các cảnh báo cứng rắn, thị trường đang dồn sự chú ý vào khả năng nối lại đối thoại tại New York trong tuần này. Giới chức an ninh phía Iran cũng xác nhận đã chuyển các điều kiện đàm phán tới các bên trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, rủi ro trên thực địa vẫn chưa hoàn toàn biến mất khi lực lượng Houthi tuyên bố nhắm mục tiêu vào thủ đô Riyadh và trung tâm xuất khẩu dầu Yanbu của Saudi Arabia. Nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn tại tuyến đường ống Đông-Tây, tập đoàn năng lượng Saudi Aramco đã buộc phải chuyển hướng và gia tăng xuất khẩu qua Eo biển Hormuz.

Giới chuyên gia phân tích đánh giá dòng chảy năng lượng từ khu vực Trung Đông vẫn duy trì sức mạnh đáng ngạc nhiên bất chấp các điểm nghẽn hạ tầng. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy lưu lượng dầu của Saudi Arabia đi qua eo biển Hormuz đã đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày trong những ngày gần đây, tăng mạnh so với mức chỉ 700.000 thùng/ngày hồi tháng 8/2026. Sự xoay trục kịp thời của nhà sản xuất hàng đầu thế giới này đã giúp xoa dịu đáng kể nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD Chiến lược gia thị trường cấp cao tại nền tảng giao dịch Exness nhận định giá dầu tiếp tục giảm trong phiên 17/9 do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông phần nào lắng dịu.