Giá dầu chạm mức thấp nhất 4 tháng do lo ngại dư cung

Giá dầu đã chốt phiên 2/10 giảm khoảng 2% xuống mức thấp nhất trong 4 tháng và ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp, do những lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường trước thềm cuộc họp của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, vào cuối tuần.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,24 USD, tương đương 1,9%, xuống 64,11 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 2/6. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,30 USD, hay 2,1%, chốt phiên còn 60,48 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 30/5.

Ba nguồn thạo tin cho biết, OPEC+ có thể đồng ý tăng sản lượng dầu lên tới 500.000 thùng/ngày trong tháng 11, cao gấp 3 lần mức tăng của tháng 10, trong bối cảnh Saudi Arabia đang tìm cách giành lại thị phần.

Trong một báo cáo ngày thứ Năm, các nhà phân tích của JPMorgan dự đoán thị trường dầu hiện đang hướng tới tình trạng thặng dư đáng kể trong quý 4/2025 và kéo dài sang năm sau.

Các nhà phân tích của JPMorgan cho biết, nguồn cung từ OPEC+ có thể gia tăng, cùng với việc công suất lọc dầu thô toàn cầu chậm lại do hoạt động bảo trì và nhu cầu sụt giảm theo mùa trong những tháng tới, sẽ đẩy nhanh việc gia tăng dự trữ dầu mỏ.

Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) mới đây cho biết dự trữ dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ đã tăng trong tuần trước do hoạt động lọc dầu và nhu cầu suy yếu.

Các nhà phân tích của PVM Energy cho hay những lo ngại về tình trạng dư cung còn cộng hưởng với các dấu hiệu về nhu cầu yếu. Họ cho rằng mặc dù các dự báo về nhu cầu dầu có sự khác biệt đáng kể, nhưng tính trung bình, con số của năm nay đã bị điều chỉnh giảm 150.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 1-9.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu đã được hạn chế phần nào với những diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.

Mới đây, các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cho biết, họ sẽ thực hiện các bước để gia tăng áp lực lên Nga bằng cách nhắm vào những bên tiếp tục đẩy mạnh mua dầu của Nga.

Bên cạnh đó, hai quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo để thực hiện các cuộc tấn công tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, xác nhận thông tin được đăng tải trước đó trên tờ Wall Street Journal.

Tờ Wall Street Journal cho biết, điều này sẽ giúp Ukraine dễ dàng tấn công các nhà máy lọc dầu, đường ống và cơ sở hạ tầng khác nhằm tước đi nguồn thu và dầu mỏ của Nga.

Nhà phân tích hàng hóa của UBS, ông Giovanni Staunovo, nhận định thị trường đang có một số lo ngại về khả năng nguồn cung dầu của Nga có thể bị gián đoạn. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng chừng nào chưa có sự gián đoạn thực sự, tác động lên giá dầu có thể sẽ không đáng kể.

Theo giới giao dịch, nhu cầu tích trữ từ Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cũng đã góp phần hạn chế đà giảm của giá dầu./.

