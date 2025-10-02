Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng

Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống phiên thứ ba liên tiếp và chạm đáy 16 tuần vào ngày 1/10, khi tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Thị trường cũng dự báo nguồn cung dầu sẽ tăng trong thời gian tới, khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, chuẩn bị nâng sản lượng từ tháng tới.

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent giao kỳ hạn tại thị trường London giảm 68 xu Mỹ, tương đương 1%, xuống còn 65,35 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm 59 xu, tương đương 0,9%, xuống 61,78 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 5/6/2025 đối với dầu Brent và từ ngày 30/5/2025 đối với dầu WTI.

Giám đốc điều hành (CEO) của Diamondback Energy - một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu nước Mỹ - cho biết tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ sẽ chững lại nếu giá dầu duy trì quanh mức 60 USD/thùng, bởi khi đó số lượng điểm khai thác có lợi nhuận sẽ giảm mạnh. Giá xăng kỳ hạn tại Mỹ kết phiên ở mức thấp nhất trong gần một năm.

Theo nhà phân tích Janiv Shah của công ty tư vấn Rystad, giới giao dịch dự đoán OPEC+ sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu trong tháng 11 tới, tương tự như mức tăng của tháng 9/2025, dù nhu cầu tại Mỹ và châu Á đã bắt đầu giảm.

Ba nguồn tin thân cận cho biết OPEC+ có thể đồng ý tăng sản lượng thêm tới 500.000 thùng/ngày trong tháng 11, gấp ba lần mức tăng trong tháng 10, khi Saudi Arabia muốn giành lại thị phần. Tuy nhiên, OPEC khẳng định trên mạng xã hội X rằng thông tin về kế hoạch tăng sản lượng như vậy là “gây hiểu nhầm.”

Một ủy ban của OPEC+ nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận cắt giảm sản lượng và yêu cầu một số thành viên tiếp tục cắt giảm bổ sung để bù đắp việc vượt hạn ngạch trước đó.

Giá dầu cũng chịu áp lực từ lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tuần trước.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của nước này tăng thêm 1,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 26/9, cao hơn nhiều so với mức dự báo 1 triệu thùng của giới phân tích. Trong khi đó, một ngày trước đó, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) lại báo cáo lượng tồn kho giảm 3,7 triệu thùng.

Ông Phil Flynn, chuyên gia của công ty môi giới tài chính và quản lý tài sản Price Futures Group, nhận định: “Dự trữ dầu tăng do xuất khẩu sụt giảm, cho thấy nhu cầu yếu đi. Cùng với đó là làn sóng bán tháo mạnh do Chính phủ Mỹ đóng cửa, làm dấy lên lo ngại kinh tế suy yếu và kéo theo nhu cầu giảm.”

Chính phủ Mỹ đã phải ngừng phần lớn hoạt động vào ngày 1/10 (giờ địa phương) sau khi các cuộc chia rẽ sâu sắc giữa Quốc hội và Nhà Trắng khiến hai bên không thể đạt được thỏa thuận ngân sách.

Các cơ quan chính phủ cảnh báo việc này sẽ khiến nhiều báo cáo kinh tế quan trọng - trong đó có dữ liệu việc làm tháng 9/2025 - không được công bố đúng hạn.

Nhà Trắng cảnh báo nguy cơ sa thải hàng loạt nhân viên khi ngày đầu tiên của đợt đóng cửa bắt đầu, trong khi Phó tổng thống JD Vance khẳng định “chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.”

Hoạt động sản xuất của Mỹ có nhích lên trong tháng Chín vừa qua, nhưng đơn hàng mới và việc làm vẫn yếu do các nhà máy chịu tác động từ loạt thuế quan diện rộng mà Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Tại châu Á - khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - dữ liệu sản xuất tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu, khi hoạt động công nghiệp sụt giảm ở hầu hết các nền kinh tế lớn trong tháng Chín.

Giới phân tích cho biết thị trường cũng tập trung vào tình hình gián đoạn nguồn cung và xuất khẩu của Nga do các hoạt động quân sự của Ukraine.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định nguồn cung nhiên liệu trong nước nhìn chung vẫn “trong tầm kiểm soát,” dù một số khu vực đang thiếu hụt./.

