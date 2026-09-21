Amway Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026

Amway Việt Nam vừa được xướng tên ở hai hạng mục tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 7: "Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN" và "Top 5 Thương hiệu/sản phẩm nổi tiếng ASEAN."

Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026 được tổ chức tại Singapore với chủ đề “Nâng cao vị thế Thương hiệu Việt trong ASEAN”, quy tụ cộng đồng doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế để trao đổi về chuyển đổi số, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững và cơ hội hợp tác trong khu vực.

Việt Nam là thị trường lớn thứ 9 toàn cầu



Theo Amway Việt Nam, Việt Nam hiện là thị trường có doanh thu lớn thứ chín của tập đoàn trên toàn cầu, với mạng lưới hơn 200.000 nhà phân phối. Doanh nghiệp cho biết kết quả này gắn với chiến lược đầu tư dài hạn và khả năng thích ứng với thị trường.

Thời gian qua, Amway Việt Nam đã đưa vào vận hành kho trung tâm rộng 5.000m² tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chi phí đầu tư và vận hành trong 5 năm ước tính khoảng 12 triệu USD, tương đương 300 tỷ đồng. Công ty cũng mở rộng hệ thống Amway Center và Mini Center lên 15 cơ sở trên toàn quốc để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tư vấn sản phẩm và phục vụ nhà phân phối.

Trong chuyển đổi số, doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ từ hệ thống Amway toàn cầu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng và tăng cường kết nối với nhà phân phối.

Amway Việt Nam cũng triển khai hợp tác với Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Viện Sức khỏe Nutrilite trong nghiên cứu, đào tạo và truyền thông kiến thức dinh dưỡng. Một nghiên cứu bước đầu trên gần 1.500 người trưởng thành tại năm tỉnh, thành phố đã được thực hiện nhằm cung cấp dữ liệu phục vụ giáo dục dinh dưỡng. Công ty đồng thời phối hợp triển khai Chương trình Tư vấn viên Sức khỏe Nutrilite cho đội ngũ nhà phân phối.

Amway Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục: Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN và Top 5 Thương hiệu/sản phẩm nổi tiếng ASEAN. (Ảnh: Amway Việt Nam)

Hiện các sản phẩm Amway được phân phối tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, danh mục sản phẩm gồm Nutrilite, Artistry, sản phẩm chăm sóc cá nhân, Amway Home và một số thiết bị như Atmosphere Mini, New eSpring. Doanh nghiệp cho biết tập đoàn có khoảng 800 nhà khoa học tham gia nghiên cứu, phát triển và kiểm soát chất lượng sản phẩm toàn cầu.

Trong thiết kế và phân phối sản phẩm, Amway Việt Nam triển khai một số hoạt động giảm tác động môi trường như sáng kiến giảm sử dụng nhựa và chiến dịch “Ngày không túi nilon.” Công ty cũng công bố các chính sách về mua lại hàng hóa, bảo hành và giải quyết khiếu nại nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dành hơn 40 tỷ đồng cho các dự án xã hội

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các dự án trách nhiệm xã hội (CSR) là một phần trong chiến lược hoạt động của Amway tại Việt Nam.

Thống kê trong gần 20 năm có mặt tại thị trường, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 40 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Chiến dịch "Nutrilite Power of 5" phối hợp cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã cung cấp hơn 1 triệu hộp vi chất dinh dưỡng cho hơn 92.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; chương trình Chủ Nhật Đỏ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh.

Gần đây, thông qua việc hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Điện tử Chính phủ, Amway Việt Nam đã triển khai nhiều dự án hạ tầng thiết thực: Lắp đặt 30 trụ đèn năng lượng mặt trời; trồng 11.000 cây tre trên diện tích 10 ha tại Đồng Nai để chống xói mòn; trao tặng hệ thống lọc nước và bồn chứa nước sạch cho người dân vùng hạn mặn tại Cần Thơ và khu vực Tây Nam Bộ. Công ty cũng tài trợ xây dựng sân chơi trẻ em tại Bình Dương, Cần Thơ; hỗ trợ xây cầu, làm đường tại Đồng Tháp, Cà Mau và tham gia cứu trợ người dân vùng bão lũ tại Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa.

Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026 được tổ chức tại Singapore. (Ảnh: Amway Việt Nam)

Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi trân trọng sự ghi nhận này vì đây là kết quả từ nỗ lực chung của toàn thể nhân viên và nhà phân phối trong việc duy trì tăng trưởng, nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào khoa học, công nghệ, con người và cộng đồng, góp phần thúc đẩy lối sống khỏe chủ động và tạo ra giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, nhà phân phối và xã hội Việt Nam"./.

Amway Việt Nam lần thứ 7 được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" Sự công nhận tại HR Asia Awards 2026 một lần nữa khẳng định vị thế của Amway Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, bền vững và nhân văn tại thị trường Việt Nam.