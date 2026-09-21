Doanh nghiệp Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư năng lượng xanh tại Bắc Ninh

Ngày 21/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đã chủ trì tiếp và làm việc với các nhà đầu tư Trung Quốc bao gồm Đại diện lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Hoa Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trinapower Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huawei Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cayi Technology Việt Nam trao đổi về định hướng phát triển, đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái bày tỏ vui mừng được tiếp và làm việc với đại diện các doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, đồng chí cảm ơn các doanh nghiệp đã dành thời gian đến thăm, làm việc; đồng thời, chúc các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng.

Bắc Ninh là địa bàn trọng điểm về công nghiệp, điện mặt trời không chỉ đóng vai trò giải quyết mục tiêu Net Zero mà còn hỗ trợ bảo đảm nguồn điện nền cho sự phát triển kinh tế.

Thành phố quyết tâm chuyển đổi năng lượng sạch, đặc biệt là phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái. Trên tinh thần đó, thành phố Bắc Ninh sẵn sàng trao đổi với các doanh nghiệp về những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Bí thư Thành ủy đề nghị các doanh nghiệp tập trung nghiên cứu một số nội dung. Trọng tâm là nghiên cứu các mô hình điện mặt trời áp mái phù hợp với điều kiện thực tế của các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn hệ thống, an toàn phòng cháy, chữa cháy và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; nghiên cứu các giải pháp tổng thể về năng lượng sạch, bao gồm điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả; ưu tiên các giải pháp có khả năng triển khai thực tế, mang lại hiệu quả trực tiếp cho doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Bên cạnh năng lượng mặt trời, thành phố mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực tiềm năng khác và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các doanh nghiệp Trung Quốc chúc mừng Bắc Ninh trở thành thành phố thứ 9 của Việt Nam trực thuộc Trung ương; đồng thời trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư và lãnh đạo các sở, ngành của thành phố đã dành thời gian tiếp đoàn.

Ông Lưu Ấn, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Huawei Việt Nam cho biết, qua gần 30 năm phát triển tại Việt Nam, doanh nghiệp luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến nền kinh tế cả nước nói chung và thành phố Bắc Ninh nói riêng.

Với quy mô toàn cầu gồm 200.000 nhân viên, trong đó hơn một nửa làm công tác nghiên cứu, Huawei sở hữu nhiều công nghệ lõi và tập trung phát triển hai hướng đi chính là quản lý số và năng lượng xanh, kết hợp linh hoạt giữa điện toán số và một số ngành nghề để cung cấp cả phần cứng lẫn phần mềm phục vụ năng lượng.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), Huawei cung cấp danh mục sản phẩm chủ lực bao gồm trạm BTS, mạng 5G, thiết bị trung tâm, máy chủ và các thiết bị hạ tầng mạng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn mở rộng hợp tác toàn cầu trên nhiều lĩnh vực tiên tiến như hạ tầng thông minh, lưới điện thông minh, quản lý bệnh viện, cụm cảng, giao thương quốc tế, điện toán đám mây nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hiện có cũng như phát triển công nghệ cho ngành sản xuất ôtô với các giải pháp lái xe thông minh, xe không người lái và liên kết vệ tinh.

Trong bối cảnh Trí tuệ Nhân tạo và công nghệ số đang phát triển mạnh, nhu cầu về năng lượng càng trở nên cấp thiết khi Bắc Ninh định hướng phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Từ nền tảng này, Huawei và các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được hợp tác sâu rộng, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành một đô thị xanh, hiện đại và sở hữu các khu công nghiệp xanh trong tương lai.

Cùng với Huawei các doanh nghiệp đã giới thiệu tổng quan về năng lực doanh nghiệp, chuỗi mối liên kết chiến lược cùng tầm nhìn và mục tiêu phát triển bền vững. Trọng tâm của buổi trao đổi là việc nghiên cứu, triển khai các dự án điện mặt trời, đặc biệt là giải pháp hệ thống điện mặt trời áp mái.

Cùng với đó, hai bên cũng thảo luận chi tiết về cơ hội kết nối; tiếp cận, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn nhằm thúc đẩy nhanh quá trình khảo sát, đầu tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành năng lượng tái tạo tại thành phố./.

Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia Việc triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận không chỉ có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia, mà còn mở ra cơ hội, động lực phát triển mới; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

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