Điện Biên chính thức đưa UAV vào vận chuyển hàng hoá, nông sản

Ngày 21/9 tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, đưa vào vận hành dịch vụ vận chuyển hàng hóa, nông sản bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Điện Biên có địa hình miền núi, dân cư phân tán và nhiều vùng sản xuất khó tiếp cận. Các sản phẩm như chè, càphê, mắc ca… cũng có yêu cầu về thời gian thu gom, sơ chế và chế biến nên đặt ra bài toán tổ chức logistics phù hợp với đặc thù địa hình.

Với hàng hóa, nông sản tại vùng cao, khoảng cách địa lý không phải lúc nào cũng là vấn đề lớn nhất. Điểm nghẽn có thể nằm ở chặng đường từ nương, đồi xuống điểm tập kết, thu mua. Địa hình dốc, đường nhỏ hẹp, quanh co, trơn trượt và đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu khiến việc vận chuyển phụ thuộc nhiều vào điều kiện đường bộ và tốn thêm nhiều công sức trong thời điểm thu hoạch.

Tại Mường Ảng, bài toán này đặc biệt rõ với vùng sản xuất cà phê, mắc ca, nằm trên đồi, có những khu vực cách điểm tập kết, thu mua 4 -5 km, địa hình dốc và đường vận chuyển hạn chế.

Nhân viên điều khiển UAV đang kiểm tra thiết bị để chuẩn bị vận hành tại Mường Ảng. (Ảnh: VietnamPost)

Từ thực tế đó, Vietnam Post đã nghiên cứu và ứng dụng UAV như một công đoạn trong chuỗi logistics: khảo sát nhu cầu của người dân, khảo sát các điểm lập tuyến bay; vận chuyển nông sản từ điểm thu hoạch đến điểm tập kết bằng UAV; sau đó tiếp tục trung chuyển bằng phương tiện mặt đất đến hợp tác xã, cơ sở thu mua hoặc chế biến theo nhu cầu của khách hàng.

Với tải trọng vận chuyển 50kg/chuyến UAV, Vietnam Post không đơn thuần là rút ngắn một chặng vận chuyển mà quan trọng hơn là từng bước triển khai mô hình logistics phù hợp với đặc thù vùng sản xuất. Qua đó, hàng hóa, nông sản có thể được đưa ra khỏi vùng sản xuất nhanh hơn, giảm bớt các khâu trung gian và mở rộng khả năng kết nối với thị trường.

Cách tiếp cận này không nhằm thay thế toàn bộ phương thức vận chuyển hiện có, mà bổ sung một phương thức phù hợp cho những chặng đường bộ khó tiếp cận. Qua đó, có thể tổ chức và kiểm soát tốt hơn hành trình hàng hóa, nông sản từ vùng sản xuất đến điểm tập kết và các chặng tiếp theo.

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, công nghệ là một trong những động lực quan trọng để đổi mới hoạt động bưu chính, logistics. Trong đó, UAV là một hướng công nghệ mới mà Vietnam Post chủ động nghiên cứu, thử nghiệm để đánh giá khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Chuyến hàng đầu tiên được vận chuyển bằng UAV đảm bảo an toàn và đúng lộ trình đề ra. (Ảnh: VietnamPost)

Với mạng lưới phục vụ rộng khắp đến xã, thôn, bản, Vietnam Post đặc biệt quan tâm đến khả năng ứng dụng UAV tại những khu vực địa hình khó khăn, khoảng cách vận chuyển xa hoặc phương thức vận chuyển truyền thống còn hạn chế. Đặc biệt với những hàng hóa có yêu cầu cao về thời gian vận chuyển, việc ứng dụng UAV có thể coi là một phương thức mang lại hiệu quả ưu việt.

"Việc tham gia phát triển kinh tế tầm thấp đối với Vietnam Post không chỉ là ứng dụng một phương tiện vận chuyển mới, mà xa hơn là kết hợp mạng lưới vật lý hiện có với công nghệ để hình thành những phương thức logistics mới, hiệu quả hơn và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và địa phương," ông Chu Quang Hào nhấn mạnh.

Từ góc độ nông nghiệp, UAV được nghiên cứu cho nhiều bài toán khác nhau như vận chuyển nông sản sau thu hoạch, phun/rải thuốc, phân bón và hỗ trợ một số hoạt động trong nông nghiệp.

Từ kết quả triển khai tại Mường Ảng, Điện Biên, Vietnam Post sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình triển khai tại một số phương khác. Đồng thời, từng bước đưa phương thức vận chuyển bằng UAV vào kết nối chặng giữa trong mạng lưới của Vietnam Post. Bên cạnh đó, sẽ mở rộng phương thức vận chuyển bằng UAV sang các lĩnh vực khác, phù hợp với điều kiện thực tế.

Vietnam Post cũng hướng tới phát triển các gói dịch vụ mở rộng từ vận chuyển hàng hóa tại điểm thu hoạch đến kết nối với vận tải đường bộ, sơ chế, đóng gói, lưu kho, phân phối và chuyển phát.

(Ảnh: VietnamPost)

Trước đó, Vietnam Post đã thử nghiệm ứng dụng UAV trong lĩnh vực y tế, vận chuyển hàng bưu chính góp phần hình thành một hệ sinh thái logistics tầm thấp đa lĩnh vực.

Việc Vietnam Post đưa vào vận hành dịch vụ vận chuyển hàng hóa, nông sản bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tại Điện Biên là một ví dụ về ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết những bài toán thực tiễn của đời sống, sản xuất.

Hoạt động này cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua việc kết hợp mạng lưới bưu chính truyền thống với công nghệ UAV, Vietnam Post đang từng bước nghiên cứu những phương thức logistics mới, phù hợp với điều kiện địa hình và nhu cầu vận chuyển tại các địa phương miền núi. Không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong khâu thu gom, vận chuyển nông sản, mô hình này còn mở ra khả năng mở rộng ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực khác, từng bước hình thành hệ sinh thái logistics tầm thấp đa lĩnh vực.

Qua đó, công nghệ không chỉ dừng lại ở hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm mà từng bước được đưa vào thực tiễn, phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo thêm điều kiện kết nối các vùng sản xuất với thị trường./.

Điện Biên thí điểm kinh tế tầm thấp bằng UAV, dự kiến triển khai 6.000 chuyến bay Điện Biên đặt mục tiêu triển khai khoảng 6.000 chuyến bay UAV trong thời gian thử nghiệm có kiểm soát, phấn đấu tỷ lệ chuyến bay an toàn đạt trên 99%.