78 công trình xuất sắc đoạt Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ nhất

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị tổng kết, trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ 1, năm 2026.

Diễn ra vào dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sỹ, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa (13/9/1913 - 13/9/2026), chương trình nhằm đánh giá, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức, tham gia giải thưởng; qua đó cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tiếp tục đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Được triển khai từ tháng 12/2025, Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ 1 trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thu hút sự tham gia của 191 công trình, gồm 58 đề tài và 133 sáng kiến, với 622 tác giả thuộc 28/29 đơn vị trực thuộc Tổng cục. Các công trình thuộc các chuyên ngành đặc thù của Tổng cục.

Giải thưởng đã ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu với những công trình, giải pháp có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Tại hội nghị, 78 công trình xuất sắc nhất đã được lựa chọn trao giải, gồm 1 giải nhất, 10 giải nhì, 25 giải ba và 42 giải khuyến khích. Các đơn vị có nhiều công trình tham gia và có nhiều công trình đạt giải cao, tiêu biểu như Nhà máy Z173, Z111...

Nhiều công trình có chất lượng rất cao, mang tầm chiến lược, tác động trực tiếp đến năng lực sản xuất, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Bên cạnh đó, có những sáng kiến tuy quy mô nhỏ hơn, song đã giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực trong sản xuất, góp phần tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất quốc phòng, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đáng chú ý trong số đó là công trình: “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển vũ khí trên xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02” của nhóm tác giả thuộc Nhà máy Z173; công trình “Nghiên cứu, chế tạo lều bơm hơi 32 m2 dạng lắp ghép cơ động,” của nhóm tác giả Nhà máy Z176...

Giải thưởng đã mở ra động lực mới, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chinh phục những đỉnh cao khoa học công nghệ, trở thành phong trào rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật tham gia bằng chính năng lực trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm nghề nghiệp.

Đây cũng là cơ sở lựa chọn, bổ sung, phát triển các công trình tiêu biểu đăng ký tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội và các giải thưởng khoa học công nghệ khác…

Theo Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, việc tổ chức giải thưởng khoa học công nghệ trong Tổng cục mang tên Giải thưởng Trần Đại Nghĩa có ý nghĩa sâu sắc, là sự tri ân và khẳng định vai trò người khai phá, đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự Việt Nam. Đây cũng là cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại, nhắc nhở thế hệ làm khoa học hôm nay về tinh thần đem tri thức, tài năng ra phục vụ nhân dân, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Giải thưởng là cơ hội nhằm ghi nhận, tôn vinh, tạo sân chơi trí tuệ rộng mở, nơi mọi cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, người lao động có thể thỏa mãn đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo và cống hiến.

Từ những công trình cụ thể, câu chuyện về sức mạnh của quân giới còn nằm ở cách khơi dậy và duy trì sức sáng tạo trong mỗi cơ quan, nhà máy, viện nghiên cứu.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn nhấn mạnh, khoa học công nghệ không thể chỉ dừng ở nhận thức hay những phong trào mang tính thời điểm, mà phải trở thành một phần thường xuyên của nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng yêu cầu những người lính thợ thời kỳ mới cần “không ngừng vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, chủ động hội nhập, sáng tạo và phát triển,” trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa: Công nghiệp quốc phòng an ninh là mũi nhọn Từ thực tiễn trong nước và tình hình thế giới, quan điểm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” được đặt ra như một chiến lược xuyên suốt, đòi hỏi nâng cao công tác đối ngoại và năng lực tự chủ quốc gia.

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