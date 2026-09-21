Từ chiều tối nay, Trung Bộ có nơi mưa trên 300mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 21/9 đến ngày 23/9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 90-170mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ chiều tối 21/9 đến ngày 23/9, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, khu vực tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Từ đêm 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ đêm 23/9, mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 21/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ:

https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Thông tin về tình hình lũ trên các sông từ nay đến ngày 25/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trên các sông Bồ và sông Hương có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1-báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại thành phố Huế, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc thành phố Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên sông Vu Gia-Thu Bồn có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ hạ lưu các sông dao động ở mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc tại các phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên sông Trà Khúc có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông dao động ở mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại tỉnh Quảng Ngãi, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Đối với sông Đồng Nai, trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài tiếp tục lên và ở mức báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Lũ trên các sông có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 21/9 và ngày 22/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện vùng biển từ thành phố Đà Nẵng đến Gia Lai và từ Vĩnh Long đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 13 giờ ngày 21/9 có vị trí ở vào khoảng 11,5-12,5 độ Vĩ Bắc-112,5-113,5 độ Kinh Đông./.

Nhiều khu vực có mưa dông, cảnh báo lũ quét tại miền Trung và Tây Nguyên Khu vực Bắc Bộ ban ngày thời tiết nắng, về đêm có mưa rào rải rác; trong khi các khu vực khác có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

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