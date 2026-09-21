Hà Tĩnh gấp rút gia cố đê kè, bảo vệ hàng nghìn hộ dân trước mùa lũ

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ bão, lũ trong những tháng cuối năm, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương thi công, khôi phục các tuyến đê, kè xung yếu tại xã Lộc Hà và Mai Phụ.

Việc sớm hoàn thành những "tấm khiên" bê tông kiên cố không chỉ ngăn triều cường, chống lũ bảo vệ trực tiếp tính mạng, tài sản của hàng ngàn hộ dân vùng ven sông, biển.

Cấp bách khôi phục những tuyến đê, kè xung yếu

Tuyến đê Tả Nghèn chạy qua xã Mai Phụ và các khu vực lân cận được xây dựng từ nhiều năm nên đến thời điểm này mái đê rạn nứt, nền đường sụt lún cùng các hệ thống gia cố bị ăn mòn bởi nước mặn.

Đặc biệt, thiên tai dồn dập từ các cơn bão số 5 và số 10 năm ngoái khiến nhiều đoạn đê tại thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) bị sạt lở nặng nề, mái đê hở hàm ếch, các cấu kiện bê tông gia cố bị sụt lún nghiêm trọng. Thực trạng này khiến người dân địa phương luôn sống trong phấp phỏng lo âu mỗi khi triều cường dâng cao hay mưa bão tràn về.

Mùa mưa bão đang cận kề, việc đầu tư nâng cấp, gia cố các công trình đê kè tại Lộc Hà và Mai Phụ là điều cần thiết bảo vệ đời sống, an sinh cho nhân dân trong vùng. Tuyến đê Tả Nghèn hoàn thành kiên cố sẽ đóng vai trò như lá chắn thép bảo vệ trực tiếp tính mạng và tài sản cho hơn 1.300 hộ dân phía trong đê. Đồng thời, công trình bảo vệ an toàn trên 300 ha đất sản xuất nông nghiệp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các khu dân cư trù phú, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế bền vững.

Chạy đua với thời gian trên các công trường trọng điểm

Dự án khôi phục, sửa chữa đê Tả Nghèn đoạn qua phường Trần Phú và xã Mai Phụ đã được phê duyệt với tổng kinh phí 40 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Tập trung máy móc thi công tại kè biển đoạn qua xã Mai Phụ. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Khởi công từ tháng 7/2026, Dự án tập trung vào các hạng mục cốt lõi như sửa chữa mái đê, xây lại tường chắn sóng, gia cố nền đê và làm mới mặt đê bằng bê tông cốt thép.

Có mặt tại đoạn kè xã Mai Phụ, ngay sau đợt mưa lớn kéo dài, không khí thi công đã sôi động trở lại. Rất đông công nhân cùng máy móc, thiết bị cơ giới được nhà thầu huy động tối đa để tổ chức nhiều mũi thi công cuốn chiếu: Đổ bê tông tường chắn sóng, đầm nén nền đất gia cố mái đê và hoàn thiện mặt đường.

Bà Mai, một người dân địa phương tham gia làm việc tại công trường chia sẻ: "Nhà tôi cách dự án chỉ khoảng 700m. Dự án triển khai không chỉ tạo công ăn việc làm cho bà con kiếm thêm thu nhập những lúc nhàn rỗi, mà quan trọng hơn cả là khi tuyến đê hoàn thành, gia đình tôi cùng toàn thể dân làng sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi bão về, triều cường dâng."

Cách đó không xa, Dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn thuộc địa bàn xã Lộc Hà với tổng mức đầu tư hơn 182,2 tỷ đồng cũng đang đi vào giai đoạn nước rút. Dù đã cơ bản hoàn thành phần lớn khối lượng, dự án từng bị gián đoạn do vướng mắc 150m mặt bằng cuối cùng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã Lộc Hà, đến đầu tháng 7/2026, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, giúp nhà đầu tư lập tức điều động nhân lực, máy móc để thi công khép kín toàn tuyến.

Đưa công trình về đích trước mùa lũ chính vụ

Theo ông Phạm Quang Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù thời tiết thời gian qua khá bất lợi với nhiều đợt mưa dầm kéo dài, nhưng các nhà thầu đã chủ động linh hoạt các phương án thi công.

Các công nhân đang thi công kè biển đoạn qua xã Lộc Hà. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Ngay khi thời tiết tạnh ráo, các đơn vị lập tức tăng ca, tăng kíp, tranh thủ từng giờ để bù đắp tiến độ. Hiện nay, dự án khôi phục đê Tả Nghèn qua xã Mai Phụ đã đạt trên 40% khối lượng và quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình ngay trong năm 2026.

Tại công trường đoạn qua xã Lộc Hà, ông Đặng Hữu Phương-Phụ trách Phòng Quản lý dự án 3 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị thi công đã hoàn thành phần thân đê, hiện đang làm hạng mục phụ trợ như mái đê, tường chắn sóng và mặt đường giao thông trên đê đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng ngay trong tháng 10/2026.

Sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương cùng tinh thần lao động khẩn trương của lực lượng công nhân, cùng lực lượng chức năng trên các công trường đê kè thuộc xã Lộc Hà và Mai Phụ đang từng ngày biến những tuyến đê xung yếu thành lá chắn vững chắc.

Việc hoàn thành đúng tiến độ các công trình này không chỉ giải tỏa nỗi lo thiên tai cho hàng ngàn hộ dân ven biển mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững nơi đây./.

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