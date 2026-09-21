Vụ nghi ngộ độc tại Công ty Scavi Huế: 198 bệnh nhân đã xuất viện

Ngày 21/9, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, đến nay, 198 bệnh nhân liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế đã được điều trị khỏi và xuất viện; trong đó có 14 trường hợp từng được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc. Bệnh nhân cuối cùng đã xuất viện trong sáng nay (21/9).

Trước đó, tổng cộng 222 công nhân Công ty Scavi Huế được đưa đến Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để thăm khám, điều trị.

Các bệnh nhân nhập viện từ ngày 11/9 với các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt và một số biểu hiện ngộ độc thực phẩm khác. Người bệnh được chẩn đoán viêm ruột dạ dày cấp, nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, viêm dạ dày ruột, viêm đại tràng…

Vụ việc xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế, do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Huế Thành cung cấp dịch vụ ăn uống.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế thành phố Huế phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để kiểm nghiệm; đồng thời yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Huế Thành.

Đến nay, ngành y tế thành phố chưa xác định được nguyên nhân vụ việc và đang chờ kết quả xét nghiệm để có cơ sở kết luận, xử lý theo quy định.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể./.

Scavi Huế trả phí điều trị cho người lao động trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm Công ty Scavi Huế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế và cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân sự việc, sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp theo kết luận, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.