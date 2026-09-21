Ninh Bình hiện thực hóa mong muốn người dân khám, điều trị kĩ thuật cao ở cơ sở

Được sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (Ninh Bình) đang từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong điều trị. Việc triển khai thành công các kỹ thuật hiện đại không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ mà còn giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí điều trị và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe.

Người dân được điều trị chuyên sâu tại địa phương

Hơn 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Huề, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình phải sống chung với những cơn đau nhức kéo dài ở khớp gối phải. Những cơn đau ngày một nặng khiến việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày của bà trở nên khó khăn. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (Ninh Bình), bà được chẩn đoán thoái hóa khớp gối phải độ 4-giai đoạn nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và được chỉ định phẫu thuật thay khớp gối.

Việc được phẫu thuật ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh đã mang đến niềm vui, sự yên tâm cho bà Huề bởi không phải đi lại vất vả. Sau ca mổ, bà tiếp tục được các bác sỹ hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng để sớm có thể đi lại bình thường. Bà Huề cho biết: được mổ ngay tại bệnh viện gần nhà đã tiện cho cả tôi và gia đình vì không phải đi lại vất vả.

Trước đây, khi Bệnh viện chưa triển khai kỹ thuật thay khớp gối, phần lớn người bệnh phải chuyển lên các bệnh viện tuyến Trung ương hoặc các cơ sở chuyên khoa lớn để điều trị, tốn kém chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chăm sóc trong khi họ gặp khó khăn trong việc di chuyển. Sau quá trình đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã làm chủ kỹ thuật thay khớp gối. Việc triển khai thành công kỹ thuật này giúp người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại mà trước đây chỉ thực hiện ở tuyến trên.

Bác sỹ Trần Văn Phương, Phó Trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam thông tin, tình trạng thoái hóa khớp gối ngày càng phổ biến, đặc biệt ở người cao tuổi. Trong số các bệnh nhân đến khám các bệnh lý về khớp tại khoa, khoảng 30% mắc thoái hóa khớp gối, nhiều trường hợp tiến triển nặng phải thay khớp. Nếu phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên sẽ gây khó khăn cho cả bệnh viện và người bệnh. Vì vậy khi được chuyển giao nhiều kĩ thuật mới, đội ngũ y bác sỹ của đơn vị có thể thực hiện tốt những y khoa phức tạp.

Không chỉ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đang mở rộng triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu ở các chuyên khoa khác. Tại Khoa Ngoại Tiết niệu, kỹ thuật tán sỏi thận qua da đã được đưa vào thực hiện thường quy, mở thêm cơ hội điều trị hiệu quả cho người mắc sỏi thận.

Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình được thực hiện tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, tạo tiền đề chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho bệnh viện tuyến tỉnh. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Bác sỹ Phạm Văn Thuyên, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại Tiết niệu cho biết, tán sỏi thận qua da là kỹ thuật ít xâm lấn, được thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm. Các bác sỹ tạo một đường hầm nhỏ từ da vào hệ thống đài bể thận để tiếp cận viên sỏi, sau đó sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tán và lấy sỏi ra ngoài. So với phương pháp mổ mở trước đây, kỹ thuật này giúp hạn chế tổn thương, giảm đau sau mổ, thời gian nằm viện ngắn hơn và người bệnh phục hồi nhanh hơn. Quan trọng hơn, người dân có thể tiếp cận kỹ thuật ngay tại bệnh viện địa phương mà không cần chuyển đến các cơ sở y tế tuyến trên.

Bác sỹ Phạm Hải Bằng, Giám đốc Trung tâm Khám bệnh, Cấp cứu và Điều trị ban ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, những năm qua, ngoài việc đào tạo bác sỹ của bệnh viện để vận hành khám chữa bệnh cho người dân tại cơ sở Ninh Bình thì Trung tâm chú trọng hợp tác và hỗ trợ chuyên môn bồi dưỡng nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Hà Nam.

Bây giờ, đội ngũ của Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã có thể triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật thay khớp háng; phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng; phẫu thuật nội soi lấy máu tụ sọ não... và nhiều kỹ thuật ngoại chấn thương khác, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân ở tỉnh và khu vực lân cận.

Hướng đi phù hợp thực tiễn

Việc triển khai đồng thời nhiều kỹ thuật chuyên sâu cho thấy sự chuyển biến trong năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Từ những kỹ thuật từng được xem là khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, đến nay Bệnh viện đã từng bước làm chủ và đưa vào điều trị thường quy, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Hằng năm, Bệnh viện xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn tại tất cả các khoa, phòng; cử bác sỹ, điều dưỡng tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến Trung ương, tiếp nhận các chuyên gia về hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật ngay tại đơn vị. Bệnh viện cũng tích cực đầu tư trang thiết bị hiện đại, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và tăng cường hội chẩn chuyên môn nhằm bảo đảm việc triển khai các kỹ thuật mới an toàn, hiệu quả.

Bác sỹ Trần Đình Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam nêu rõ, việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân khi họ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới ở các lĩnh vực ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình, tim mạch, tiêu hóa và nhiều chuyên ngành khác để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng đa dạng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định, sự vận hành đồng bộ, hiệu quả của bệnh viện tuyến tỉnh không chỉ góp phần giải bài toán giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên mà còn góp phần hiện thực hóa mong muốn của hàng triệu người dân: được khám, cấp cứu và điều trị những bệnh lý phức tạp ngay gần nơi mình sinh sống.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kiểm tra phim, hội chẩn trước phẫu thuật. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Bệnh nhân khi được cấp cứu kịp thời, được thực hiện y học chuyên sâu sớm là họ thêm an tâm, tin tưởng tay nghề đội ngũ y tế địa phương, giảm thời gian chờ đợi, chi phí đi lại và có điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc, phục hồi sức khỏe. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh ngành y tế đẩy mạnh nâng cao năng lực y tế cơ sở và phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng đồng đều giữa các tuyến.

Bác sỹ Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho hay, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình là bước đi chiến lược lâu dài, tạo cơ hội để ngành Y tế tỉnh tiếp cận với thành tựu tiên tiến của y học hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn, kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ hiện đại, quy trình quản trị tiên tiến, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Các bệnh viện được chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn và phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, chỉ đạo tuyến và hội chẩn thường xuyên theo mô hình mạng lưới; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, giáo dục nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng hành quy hoạch phát triển hệ thống y tế địa phương.../.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận gần 2.200 lượt khám sau hơn 1 tuần Những kết quả ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho thấy nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu của người dân khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ là rất lớn.