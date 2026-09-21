Cần Thơ: Cứu sống người bệnh bị hai thanh sắt xuyên qua cơ thể

Bị hai thanh sắt xuyên qua vùng đùi, bụng sau tai nạn giao thông, bệnh nhân nam L.H.K (sinh năm 1986, ngụ thành phố Cần Thơ) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng tổn thương phức tạp, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Các bác sỹ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa phẫu thuật khẩn cấp, kịp thời cứu sống người bệnh.

Sáng 21/9, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm và đang được các bác sỹ Khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục chăm sóc.

Bệnh nhân nhập viện khuya 18/9 trong tình trạng đa chấn thương phức tạp khi điều khiển xe máy không may ngã vào khu vực công trường đang xây dựng và bị hai thanh sắt xuyên qua. Một thanh xuyên từ đùi phải qua vùng bụng lên hông trái; thanh còn lại xuyên từ mặt ngoài đùi trái thấu xuống đùi phải.

Trước tình trạng tổn thương phức tạp, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, đồng thời hồi sức, truyền máu, giảm đau và huy động các chuyên khoa Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực-Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức. Chỉ khoảng 20 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân được đưa ngay lên phòng phẫu thuật.

Êkíp Ngoại Tổng hợp tiến hành thám sát ổ bụng và xử trí thanh sắt. Quá trình phẫu thuật ghi nhận dịch tiêu hóa trong ổ bụng, dị vật gây thủng ruột non và rách mạc nối lớn.

Các bác sỹ phải phẫu thuật mở, kiểm tra toàn bộ các quai ruột, cắt đoạn ruột non bị tổn thương, nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau đó, êkíp Chấn thương chỉnh hình tiếp tục xử trí tổn thương vùng đùi và lấy dị vật.

Tại đùi phải, bệnh nhân có vết thương xuyên thấu mặt ngoài 1/3 giữa đùi, kích thước khoảng 4 x 4cm kèm tổn thương cơ. Các bác sỹ tiến hành cắt lọc phần cơ dập nát, hoại tử, làm sạch và đặt dẫn lưu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, chấn thương do vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên cơ thể là dạng chấn thương nghiêm trọng, có thể đồng thời gây tổn thương xuyên thấu và dập nát mô, dẫn đến nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và tổn thương nhiều cơ quan. Điểm nguy hiểm của loại chấn thương này là đường đi của dị vật thường phức tạp, khó dự đoán.

Một thanh sắt hoặc vật nhọn có thể xuyên qua nhiều lớp mô, mạch máu, thần kinh hoặc cơ quan nội tạng trong khi vẫn nằm trong cơ thể. Người bệnh vì vậy có thể đối mặt với nguy cơ mất máu cấp và các biến chứng nghiêm trọng nếu dị vật bị di chuyển hoặc lấy ra không đúng cách.

Các bác sỹ khuyến cáo khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, người dân không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể, bởi thao tác này có thể làm tổn thương thêm mạch máu, cơ quan nội tạng hoặc gây chảy máu ồ ạt.

Trong trường hợp cần thiết, dị vật phải được cố định, hạn chế di chuyển; nạn nhân cần nhanh chóng được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức, phẫu thuật và phối hợp đa chuyên khoa./.

Người đàn ông bị thanh xà beng dài 1,5 mét đâm xuyên đùi Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tiến (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho hay thách thức lớn nhất của ca bệnh là dị vật đâm xuyên qua vùng đùi, nơi tập trung nhiều mạch máu lớn và các bó thần kinh quan trọng.