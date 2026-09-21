Cứu sống bệnh nhân lóc động mạch chủ cấp tính type A liên quan hội chứng Marfan

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân 34 tuổi bị lóc động mạch chủ ngực cấp tính type A trên nền phình gốc động mạch chủ và hở nặng van động mạch chủ, liên quan hội chứng Marfan, kèm nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân N.A.T. (sinh năm 1992 ở thành phố Đà Nẵng) được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đột ngột đau ngực dữ dội sau xương ức, lan xuống bụng.

Qua thăm khám, xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính mạch máu (CTA), các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính type A trên nền phình gốc động mạch chủ và hở nặng van động mạch chủ. Đây là tổn thương nghiêm trọng, có liên quan đến hội chứng Marfan.

Đáng chú ý, tình trạng lóc tách đã gây tắc động mạch thận phải và động mạch chậu trái. Hình ảnh CTA còn ghi nhận tổn thương lan vào động mạch cảnh chung hai bên, động mạch dưới đòn trái và gốc động mạch vành hai bên.

Trước nguy cơ tử vong cao, bệnh nhân được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sỹ Khoa Ngoại Tim mạch phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức tiến hành ca mổ kéo dài hơn 7 giờ, kết hợp nhiều kỹ thuật để xử trí đồng thời tổn thương động mạch chủ và các biến chứng liên quan.

Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân tỉnh, không yếu liệt, huyết động ổn định, tình trạng thiếu máu chân trái được cải thiện. Chức năng gan, thận dần phục hồi. Đến ngày thứ hai sau mổ, bệnh nhân có thể ăn uống và tự vận động trong phòng.

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Minh Hải, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đây là trường hợp lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính type A có liên quan hội chứng Marfan, một bệnh di truyền của mô liên kết.

Theo bác sỹ, nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh lý này có tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt trong 24-48 giờ đầu sau khởi phát.

Người bệnh cũng có tiền sử tăng huyết áp nhưng chưa tuân thủ điều trị tốt. Theo các khuyến cáo chuyên môn, tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của lóc tách động mạch chủ.

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Minh Hải khuyến cáo, do hội chứng Marfan có tính chất di truyền, khi phát hiện một trường hợp mắc bệnh, các thành viên trong gia đình nên được tầm soát, đặc biệt là đánh giá hệ tim mạch và động mạch chủ bằng siêu âm tim. Người bệnh cần được theo dõi định kỳ, kiểm soát huyết áp và tuân thủ hướng dẫn điều trị.

Việc phát hiện sớm hội chứng Marfan, theo dõi bất thường động mạch chủ và kiểm soát tốt huyết áp có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa biến chứng lóc tách động mạch chủ, giảm nguy cơ tử vong cho người bệnh./.

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