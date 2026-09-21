Huế cần hơn 1.700 tỷ đồng để khắc phục gần 74km bờ sông bị sạt lở nặng

Trên địa bàn thành phố Huế hiện có gần 74km bờ sông bị sạt lở nặng, nhu cầu kinh phí dự kiến để khắc phục sạt lở bờ sông lên tới hơn 1.700 tỷ đồng.

Sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố Huế tập trung tại các sông Hương, Bồ, Ô Lâu, Truồi, Nong, Cầu Hai, Bù Lu và một số sông khác. Sạt lở bờ sông đã và đang làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân, sản xuất nông nghiệp và các công trình hạ tầng.

Sạt lở bờ sông ở thành phố Huế thường diễn biến phức tạp vào mùa mưa lũ từ tháng 9-12 hàng năm. Mùa mưa lũ, mực nước các sông thường dâng cao, chảy xiết từ thượng nguồn về cuốn trôi đất ở bờ các con sông.

Đợt mưa lớn từ ngày 10-13/9 vừa qua, mực nước trên sông Ô Lâu đoạn qua phường Phong Điền dâng cao, tác động trực tiếp đến các khu vực xung yếu.

Đợt mưa lớn này, phường Phong Điền ghi nhận thêm 3 điểm sạt lở bờ sông Ô Lâu ở Tổ dân phố Vĩnh Nguyên.

Tại điểm sạt lở, đất bờ sông bị cuốn trôi, ăn sâu từ 1-5m vào phía nhà dân và đường dân sinh.

Ủy ban Nhân dân phường Phong Điền đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực sạt lở như cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, thiết lập vùng cảnh báo, không để người dân và phương tiện tiếp cận khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Sạt lở bờ sông Truồi qua xã Lộc An cũng diễn biến phức tạp với tổng chiều dài lên đến 1,95km; nguy cơ ảnh hưởng đến nhà ở, đất sản xuất và các công trình hạ tầng ven sông.

Để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Truồi, giai đoạn 2026-2030, thành phố Huế phải đầu tư 50 tỷ đồng để xây dựng kè kiên cố.

Tình trạng sạt lở bờ sông Bù Lu, xã Chân Mây-Lăng Cô cũng đã xảy ra nhiều năm qua, với chiều dài khoảng 2,5km bị sạt lở nghiêm trọng; tổng kinh phí để xây dựng kè kiên cố khắc phục sạt lở bờ sông này khoảng 35 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 ở thành phố Huế đã gây sạt lở bờ các sông: Hương, Bồ, Ô Lâu và các sông khác với tổng chiều dài hơn 10km.

Trong những năm qua, thành phố Huế đã đầu tư xây dựng khoảng 99,6 km kè chống sạt lở bờ sông. Hiện nay, thành phố đang triển khai các dự án, công trình kè chống sạt lở trên các sông: Hương, Bồ và Ô Lâu với tổng chiều dài khoảng 14,4km, để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, thời gian tới thành phố tiếp tục rà soát, theo dõi diễn biến sạt lở bờ sông để xử lý các khu vực nguy hiểm; đồng thời đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí để triển khai các dự án xử lý sạt lở bờ sông./.

Huế: Sạt lở bờ sông Bồ diễn biến phức tạp trong mùa bão lũ Trong và sau các đợt lũ lụt lịch sử vừa qua, bờ con sông này lại tiếp tục sạt lở nghiêm trọng và diễn biến biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân, công trình, nhà ở và mất đất sản xuất.