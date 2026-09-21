Xã hội

Di dời nguyên trạng căn nhà 300 tấn để mở đường kết nối sân bay Long Thành

Căn nhà rộng khoảng 180m2, nặng khoảng 300 tấn tại xã Xuân Phú (thành phố Đồng Nai) đang được nâng, gia cố và di dời nguyên trạng để bàn giao mặt bằng thi công đường ĐT773 kết nối sân bay Long Thành.

Di dời nguyên trạng căn nhà 300 tấn để mở đường kết nối sân bay Long Thành

Căn nhà rộng khoảng 180m2, nặng khoảng 300 tấn tại xã Xuân Phú (Thành phố Đồng Nai) đang được nâng, gia cố và di dời nguyên trạng để bàn giao mặt bằng thi công đường ĐT773 kết nối sân bay Long Thành.

Theo phương án, căn nhà được nâng khỏi nền móng cũ, di chuyển lùi khoảng 30m, sau đó dịch chuyển ngang khoảng 42m về nền móng mới. Căn nhà được xây dựng khoảng 5 năm trước, trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Thay vì tháo dỡ, gia đình lựa chọn giữ lại công trình, với chi phí nâng và di dời hơn 500 triệu đồng.

Dự án đường ĐT773 dài khoảng 36km, quy mô 6-8 làn xe, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại xã Xuân Hòa, điểm cuối tại Hương lộ 10, xã Xuân Đường, kết nối với sân bay Long Thành./.

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Căn nhà nguyên trạng được nâng lên hệ thống con lăn, ván gỗ, kích thủy lực và các thiết bị chuyên dụng để di chuyển đến vị trí mới. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
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Căn nhà rộng 180 m2, nặng khoảng 300 tấn ở xã Xuân Phú (Đồng Nai) đang được di dời nguyên trạng để bàn giao mặt bằng thi công đường ĐT773 kết nối sân bay Long Thành. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
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Căn nhà nguyên trạng được nâng lên hệ thống con lăn, ván gỗ, kích thủy lực và các thiết bị chuyên dụng để di chuyển đến vị trí mới. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
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Căn nhà nguyên trạng được nâng lên hệ thống con lăn, ván gỗ, kích thủy lực và các thiết bị chuyên dụng để di chuyển đến vị trí mới. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#sân bay Long Thành #di dời nhà TP. Đồng Nai
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