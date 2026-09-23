Mỹ, Đan Mạch, Greeland ký thỏa thuận về an ninh

Ngày 22/9, bên lề phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ký thỏa thuận cho phép Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, qua đó có thể giải quyết tình trạng bế tắc liên quan đến hòn đảo giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược này.



Phát biểu trước lễ ký kết, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận mang lại cho Mỹ "quyền kiểm soát lâu dài đối với an ninh và mọi nhu cầu khác trên vùng lãnh thổ này."

Trước đó, ngày 18/9, ông Trump đã sớm thông báo Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận về an ninh tại Greenland, theo đó Washington sẽ được tăng cường quyền tiếp cận và hiện diện quân sự tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này.



Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ thỏa thuận bảo đảm nước này có quyền tiếp cận và bay qua Greenland lâu dài, đồng thời mở đường cho Washington mở rộng các cơ sở quân sự tại đây.

Thỏa thuận cũng ngăn các nước không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland và hạn chế “các khoản đầu tư nhạy cảm” từ những đối thủ của Mỹ.



Tuy nhiên, theo phía Đan Mạch, thỏa thuận trên không đồng nghĩa với việc Greenland chuyển chủ quyền cho Mỹ. Thỏa thuận vẫn phải trải qua các thủ tục cần thiết tại Quốc hội Đan Mạch và cơ quan lập pháp Greenland trước khi có thể được thực thi./.

Mỹ và Đan Mạch đạt thỏa thuận tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận an ninh giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland trao cho Mỹ quyền kiểm soát đối với vấn đề an ninh, tăng hiện diện quân sự và các nhu cầu khác ở Greenland.

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