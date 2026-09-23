Nhóm thanh niên Brazil dùng dây rút và polycarbonate chế tạo robot vô địch thế giới

Một nhóm bạn người Brazil đang chứng minh để tạo ra những robot ở tầm quốc tế, bạn không cần ngân sách khổng lồ hay thiết bị đắt tiền; ý tưởng, sự tỉ mỉ và khả năng thích nghi đôi khi quan trọng hơn.

Những cảnh quay từ cuộc thi robotics ở Belo Horizonte cho thấy các thành viên miệt mài lập trình, lắp ráp và tinh chỉnh robot của mình trước khi cho chúng “ra trận”.

Từng chiếc vít, tưởng như đơn giản được thay bằng những giải pháp sáng tạo; thay vì chạy theo phụ kiện kim loại đắt đỏ, họ tìm cách sử dụng các vật liệu rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và độ bền cần thiết để robot có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp. Đó là một quá trình học hỏi liên tục: thử, hỏng, sửa và thử lại và chính quá trình ấy rèn luyện khả năng tư duy phản biện, khéo léo về tay nghề và tinh thần đồng đội nơi các bạn trẻ./.