Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khắc phục hậu quả chiến tranh

Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên trong hợp tác quốc phòng song phương.

Nhân dịp cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 theo giờ địa phương, tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp xã giao ông John Noh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ cảm ơn Bộ Quốc phòng và Việt Nam đã hỗ trợ tích cực hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh; khẳng định Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên trong hợp tác quốc phòng song phương./.