Tăng cường hợp tác nhân đạo và an sinh xã hội Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 22/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp, làm việc với đoàn đại biểu Ban Công tác xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Zhao Shi Tang, Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn, nhấn mạnh chuyến thăm là dịp quan trọng để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xã hội, hoạt động nhân đạo và an sinh, qua đó củng cố tình hữu nghị giữa hai nước; khẳng định Việt Nam-Trung Quốc là láng giềng hữu nghị truyền thống, trong đó hợp tác nhân đạo đóng vai trò thiết thực hướng tới phát triển bền vững.

Giới thiệu về tổ chức, ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu mạng lưới rộng khắp cùng đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, tập trung trợ giúp người khó khăn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu và ứng phó thiên tai.

Sau quá trình hợp nhất, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố mở rộng không gian hoạt động, đòi hỏi đổi mới phương thức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ, minh bạch, khả năng kết nối nguồn lực và hiệu quả trợ giúp.

“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong tổ chức công tác xã hội, huy động nguồn lực xã hội, xây dựng mạng lưới tình nguyện viên, ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ xã hội, cũng như các giải pháp trợ giúp những nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong bối cảnh đô thị hóa, già hóa dân số, biến đổi khí hậu và những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội. Đồng thời, tin tưởng chuyến thăm và trao đổi của Ban Công tác xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để hai bên chia sẻ những cách làm hiệu quả, những sáng kiến phù hợp và những kinh nghiệm có thể tham khảo, vận dụng trong thực tiễn, hướng đến những giá trị nhân văn tốt đẹp,” ông Nhựt chia sẻ.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tại buổi tiếp, ông Zhao Shi Tang, Phó Trưởng Ban Công tác xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bày tỏ ấn tượng trước vị thế kinh tế-xã hội và quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đầu tàu đóng góp gần 30% GDP cả nước.

Chia sẻ về mô hình công tác xã hội, ông Zhao Shi Tang giới thiệu Ban Công tác xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ quan mới được kiện toàn. Hiện Trung Quốc có hơn 8,4 triệu tình nguyện viên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ xã hội, trong đó Hội Chữ thập Đỏ đóng vai trò nòng cốt.

Ông Zhao Shi Tang đánh giá cao những đóng góp thiết thực của phong trào Chữ thập đỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ nhân đạo và an sinh xã hội, đồng thời tin tưởng mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng.

Đặc biệt, ông Zhao Shi Tang kỳ vọng sự gắn kết giữa Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh với Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc sẽ ngày càng bền chặt, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung bước vào giai đoạn mới thiết thực.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, hai bên đã thảo luận sâu về công tác tuyển dụng, quản lý tình nguyện viên, hoạt động đối ngoại với phong trào Chữ thập Đỏ quốc tế, cơ chế huy động lực lượng trong tình huống khẩn cấp, các chính sách động viên tình nguyện viên và việc triển khai các dự án tình nguyện quốc tế./.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, trực tiếp tại điểm cầu Trung ương Hội và trực tuyến các điểm cầu cả nước.