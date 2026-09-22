Việt Nam-Belarus tăng cường trao đổi kinh nghiệm giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Belarus, sáng 22/9 (giờ địa phương), tại Nhà sỹ quan Trung ương các lực lượng vũ trang Belarus ở thủ đô Minsk, Thiếu tướng Leonid Kasinsky, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Belarus. Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung tham gia hoạt động của đoàn.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước, đặc biệt là việc quan hệ hữu nghị truyền thống được nâng lên thành Đối tác Chiến lược Việt Nam-Belarus vào tháng 5/2025. Trong đó, hợp tác quốc phòng được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy và đạt nhiều kết quả thiết thực. Các lĩnh vực hợp tác nổi bật là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đào tạo quân nhân và chuyên gia; tuyên truyền, thông tấn và truyền thông quân sự; hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà quân đội Belarus đã đạt được trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho quân đội được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và thành quả phát triển của đất nước Belarus. Đây cũng là những kinh nghiệm quý mà Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam mong muốn tiếp tục được cùng Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus trao đổi, chia sẻ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng; giao lưu sỹ quan trẻ; hợp tác đào tạo quân nhân và chuyên gia; tuyên truyền, giáo dục về lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, triển khai thiết thực, hiệu quả các nội dung hai bên đã thống nhất.

Về phần mình, Thiếu tướng Leonid Kasinsky nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Belarus.

Đánh giá cao vai trò của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng cho quân nhân, Thiếu tướng Leonid Kasinsky nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng lịch sử, cùng tôn vinh và trân trọng ký ức về những người hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kasinsky, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Trong điều kiện hiện nay, các cơ quan làm công tác chính trị có nhiệm vụ quan trọng giáo dục quân nhân trung thành với Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Do đó, Thiếu tướng Leonid Kasinsky cho rằng lực lượng vũ trang hai nước có tiềm lực và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực này, là cơ sở để tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những phương pháp, cách làm hiệu quả.

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội, Belarus cũng chú trọng giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân, nhất là thanh niên, thông qua các câu lạc bộ, lớp học giáo dục lòng yêu nước gắn với quân sự và các hoạt động trong trường phổ thông. Thiếu tướng Leonid Kasinsky mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục trao đổi về hợp tác giữa các cơ quan chính trị của lực lượng vũ trang hai nước.

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng; tham quan Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và gặp mặt các cựu chuyên gia Belarus từng giúp đỡ Việt Nam./.

Thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Belarus Tối 2/9, tại thủ đô Minsk, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus đã long trọng tổ chức chiêu đãi đối ngoại kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.