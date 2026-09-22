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Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ thỏa thuận “vô thời hạn” với Đan Mạch về đảo Greenland

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố thỏa thuận giữa Mỹ và Đan Mạch liên quan đến Greenland cho phép Washington xây dựng số lượng căn cứ quân sự "cần thiết" nhiều nhất có thể tại vùng lãnh thổ này.

Viết Thành
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Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ thỏa thuận “vô thời hạn” với Đan Mạch về đảo Greenland
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ thỏa thuận “vô thời hạn” với Đan Mạch về đảo Greenland.

Saudi Arabia cảnh báo an ninh, căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

EU chưa đạt thỏa thuận gia hạn trừng phạt Nga.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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