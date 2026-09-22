TTXVN đề xuất cơ chế chia sẻ, kiểm chứng đảm bảo độ tin cậy thông tin

Ngày 22/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông do Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) tổ chức tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga đã diễn ra Diễn đàn quốc tế với chủ đề “Đối thoại chống tin giả 4.0.” Diễn đàn quy tụ sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu đến từ 80 quốc gia với gần 70 diễn giả.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu chào mừng, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định vai trò quan trọng của báo chí khu vực trong đấu tranh với tin giả, mang lại niềm tin cho công chúng.

Ông đồng thời kêu gọi các cơ quan báo chí cần giữ tính chuyên nghiệp và tăng cường hợp tác trong kiểm chứng thông tin.

Trình bày tham luận với chủ đề “Xây dựng lòng tin trong môi trường thông tin không biên giới,” đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất sáng kiến về cơ chế chia sẻ kết quả kiểm chứng và cảnh báo sớm để rút ngắn thời gian xác minh, giúp các hãng thông tấn thành viên OANA đưa thông tin đáng tin cậy đến với công chúng nhanh hơn.

Trong bối cảnh tin giả lan truyền xuyên biên giới, trên đa nền tảng chỉ trong vài phút, không cơ quan báo chí nào có đủ nguồn lực cần thiết để kiểm chứng mọi thông tin. Vì vậy, các hãng thông tấn cần chuyển từ mô hình kiểm chứng riêng lẻ sang kết nối; chia sẻ những nội dung nghi ngờ tin giả và chia sẻ kết quả xác minh thông tin, giúp thông tin chuẩn xác đến với các cơ quan báo chí và công chúng nhanh hơn.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tham luận tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0." (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang chia sẻ TTXVN đang xây dựng mô hình 3 cách tiếp cận trong kiểm chứng thông tin: xác minh từ nguồn; ứng dụng công nghệ để rà quét và phát hiện tin nghi ngờ; thiết lập kênh kiểm chứng nhanh, khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực.

Với khả năng tiếp cận nguồn tin nhanh nhất và mạng lưới phóng viên rộng khắp, các hãng thông tấn có sứ mệnh đặc biệt trong việc bảo đảm độ tin cậy cho toàn bộ hệ sinh thái truyền thông./.

Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0" Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn truyền thông nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập OANA tại Moskva, ngày 22/9, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Việt Trang dự và phát biểu tại Diễn đàn quốc tế "Đối thoại về tin giả 4.0".