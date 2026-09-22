Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Cụ thể, tại Nghị quyết số 435/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng kể từ ngày 9/9/2026 do chuyển công tác.

Tại Nghị quyết số 436/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 9/9/2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ký ban hành Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Đài Thy kể từ ngày 9/9/2026 do chuyển công tác./.

Ông Nguyễn Hồng Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Chủ tịch Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.