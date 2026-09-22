Chính trị

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI đối với ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Cụ thể, tại Nghị quyết số 435/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng kể từ ngày 9/9/2026 do chuyển công tác.

Tại Nghị quyết số 436/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 9/9/2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ký ban hành Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Đài Thy kể từ ngày 9/9/2026 do chuyển công tác./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tây Ninh
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