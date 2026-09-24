Eo biển Hormuz căng thẳng trở lại sau vụ tấn công tàu chở hàng

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết 1 tàu chở hàng đã bị tấn công sau khi trúng “vật thể chưa xác định” tại eo biển Hormuz vào ngày 23/9.

Theo UKMTO, toàn bộ thủy thủ đoàn của con tàu đã được sơ tán, tuy nhiên 2 thủy thủ đã bị thương và con tàu đang trôi dạt.

Trước bối cảnh tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Trung Đông giữa Mỹ-Israel và Iran, 8 quốc gia châu Âu và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã ra tuyên bố cho rằng việc cản trở các tuyến hàng hải, trong đó có eo biển Hormuz, là không thể chấp nhận được, đồng thời cam kết phối hợp ứng phó các thách thức chung.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày cho biết tuyên bố chung giữa nước này và các nước Australia, New Zealand, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ba Lan, Anh được đưa ra sau cuộc họp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York.

Các nước cho rằng việc làm gián đoạn hoạt động của các tuyến hàng hải, trong đó có eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb, bằng vũ lực, đe dọa hoặc áp đặt trái phép phí và điều kiện quá cảnh sẽ đe dọa an ninh và thịnh vượng toàn cầu. Theo đó, các bên cam kết tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982-khung pháp lý quốc tế về hoạt động hàng hải.

Liên quan vấn đề này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẵn sàng tham gia một chiến dịch quốc tế mang tính “phòng thủ” tại eo biển Hormuz nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông, nhưng sẽ tránh đối đầu với Iran.

Tổng thống Macron cho biết thêm mục tiêu chính trong cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/9 là thảo luận về một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz và giảm sức ép đối với giá nhiên liệu./.

Mỹ kêu gọi vùng Vịnh xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới để tránh eo biển Hormuz Mỹ đang thúc đẩy xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới tại Vịnh để giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, tăng cường an ninh năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột.