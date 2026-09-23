Robot hình người tranh tài với những thử thách mô phỏng đời thực

Robot hình người phô diễn khả năng đóng đinh, cắt thùng carton, vượt chướng ngại vật 400m và thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng môi trường thực tế, cho thấy bước tiến về độ chính xác, khả năng điều khiển

Robot hình người tại Trung Quốc thể hiện khả năng thực hiện nhiều thao tác phức tạp, từ đóng đinh, sử dụng dao rọc giấy cắt thùng carton đến vượt đường đua chướng ngại vật dài 400m.

Các phần thi đòi hỏi robot kiểm soát lực, duy trì thăng bằng, phối hợp chuyển động và thực hiện nhiệm vụ với độ chính xác cao. Một số robot được điều khiển từ xa, trong khi các nội dung thi đấu mô phỏng môi trường nhà máy, khách sạn, gia đình và ứng phó khẩn cấp.

Những thử thách này góp phần kiểm nghiệm khả năng vận hành, thích ứng và tiềm năng ứng dụng robot hình người trong đời sống, sản xuất./.

Serbia bước vào sản xuất robot hình người quy mô lớn Serbia chính thức đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất robot hình người tại Šabac, với mục tiêu ban đầu lắp ráp hơn 5.000 robot mỗi năm, mở rộng lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo.