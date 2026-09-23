Serbia bước vào sản xuất robot hình người quy mô lớn

Serbia chính thức đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất robot hình người tại Šabac, với mục tiêu ban đầu lắp ráp hơn 5.000 robot mỗi năm, mở rộng lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo.

Serbia vừa chính thức đưa vào vận hành cơ sở sản xuất robot hình người tại thành phố Šabac, trong dự án hợp tác giữa tập đoàn Minth của Trung Quốc và công ty robot AGIBOT. Cơ sở được giới chức Serbia giới thiệu là dây chuyền sản xuất hàng loạt robot hình người đầu tiên tại châu Âu.

Giai đoạn đầu của dự án có vốn đầu tư khoảng 20 triệu euro, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 200 người và hướng tới lắp ráp, sau đó sản xuất hơn 5.000 robot mỗi năm. Dự án nằm trong kế hoạch phát triển ngành công nghiệp robot và trí tuệ nhân tạo, đồng thời hướng tới thị trường châu Âu và quốc tế./.